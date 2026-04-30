Le Détachement du Génie n°4 du Vietnam à Abyei, au service des populations et de la paix

Hanoï (VNA) – En ces derniers jours d’avril, la zone d’Abyei reste marquée par un climat aride, entre vents desséchants et tempêtes de poussière rouge. Pourtant, sur ce sol argileux autrefois redouté par tous les conducteurs, une nouvelle artère a vu le jour : la route reliant Abyei à Agok, longue de 37 km, construite par le Détachement du Génie n°4 du Vietnam. Lors de la remise de l’ouvrage, des centaines d’habitants ont salué les Casques bleus vietnamiens avec un immense enthousiasme. À l’approche de la Journée internationale des travailleurs, ce succès témoigne de la persévérance et de la créativité des soldats vietnamiens au service de la mission de maintien de la paix des Nations unies.



Selon le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, cet axe revêt une importance stratégique pour la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA). Seule voie vitale pour les patrouilles, l’aide humanitaire et la circulation locale, elle s’était gravement détériorée sous l’effet du « sol noir » et des pluies diluviennes, entravant tant les missions de paix que la vie quotidienne des populations.



Conscient de cet enjeu, le Détachement du Génie n°4 du Vietnam a mobilisé d’importantes ressources dès réception de la mission. Malgré des pluies précoces dès la mi-mars 2026 perturbant le calendrier habituel, les ingénieurs se sont lancés dans une véritable course contre la montre.​

Le Détachement du Génie n°4 du Vietnam prévoit de réparer et de moderniser les routes endommagées par les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies et les inondations. Photo : qdnd.vn

Travaillant sans relâche de 6h00 à 17h00, y compris les week-ends, environ 80 personnels et 30 engins lourds (niveleuses, rouleaux compresseurs, bulldozers...) ont été déployés. Chaque mètre achevé est le fruit d’une discipline de fer sous un soleil de plomb et une poussière suffocante.



En 85 jours, près de 300.000 m³ de terre et 70.000 m³ de sable ont été déplacés. La chaussée a été élargie de 10 à 14 mètres, atteignant jusqu’à 25 mètres par endroits, avec la mise en place de 31.700 m³ de murram et d’un système de drainage coordonné. L’ouvrage a été achevé 35 jours avant l’échéance, garantissant désormais le passage des véhicules de gros tonnage.



La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du général Ganesh Kumar Shrestha, commandant de la FISNUA, de dirigeants locaux et de représentants onusiens. Le général Ganesh Kumar Shrestha a souligné qu’il s’agissait du premier ouvrage d’une telle envergure au bénéfice de la population locale depuis 2011, qualifiant cette réussite d’exceptionnelle pour la sécurité régionale.



Trinh Van Cuong, chef du Détachement du Génie n°4 du Vietnam et commandant des forces vietnamiennes à la FISNUA, a affirmé que l’aide aux populations était un « ordre émanant du cœur ».



À cette reconnaissance s’est ajoutée une lettre de félicitations du chef de l'Administration de la zone d'Abyei, saluant le professionnalisme de l’unité vietnamienne et son efficacité. La lettre suggère que la FISNUA reconnaisse le Détachement du Génie n°4 du Vietnam comme une unité d’excellence.



Outre cet ouvrage, le Détachement du Génie n°4 du Vietnam a mené des actions humanitaires, distribuant des vivres, des fournitures scolaires et dix lits d’hôpital acheminés du Vietnam pour soutenir le système de santé local.



Plus qu’une infrastructure, la route Abyei-Agok symbolise l’espoir et l’engagement indéfectible des soldats vietnamiens pour le développement et la stabilité durable dans cette zone fragile. -VNA