Politique

La Première ministre japonaise arrive à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam

En visite officielle du 1er au 3 mai, la cheffe du gouvernement japonais effectue son premier déplacement au Vietnam depuis sa réélection, avec pour objectif de renforcer le partenariat stratégique global et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae arrive à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam. Photo : VNA
La Première ministre japonaise Takaichi Sanae arrive à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 1er mai, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae est arrivée à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 1er au 3 mai, à l’invitation du Premier ministre Le Minh Hung.

​Selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, cette visite revêt une importance particulière, illustrant la haute priorité accordée par le Japon au Partenariat stratégique global entre les deux pays, alors qu’ils entrent dans une nouvelle phase de développement.

​Soulignant que le Vietnam est le premier pays de la région que Mme Takaichi visite depuis sa réélection au poste de Première ministre en février dernier, l’ambassadeur a estimé qu’il s’agit d’une occasion de renforcer la confiance politique, d’intensifier les échanges stratégiques de haut niveau et de créer un nouvel élan pour une coopération bilatérale plus approfondie, concrète et efficace.

​La visite devrait se concentrer sur des domaines prioritaires et complémentaires pour les deux pays, notamment l’économie, la science et la technologie, l’innovation, la sécurité énergétique et alimentaire, la production de semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la transition verte, la formation de ressources humaines de haute qualité, le tourisme, la coopération décentralisée, les échanges culturels et entre les peuples, ainsi que la coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

​La visite contribuera à approfondir les relations bilatérales et à définir de nouveaux piliers de coopération, ouvrant de nouvelles perspectives au bénéfice des populations des deux pays.

​Outre la coopération scientifique et technologique, les deux parties s’intéressent particulièrement aux domaines de l’énergie, de l’agriculture intelligente et de haute technologie, des infrastructures et du renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement.

​L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a indiqué qu’il s’agit de la deuxième visite de Mme Takaichi au Vietnam, la précédente ayant eu lieu en 2020 lorsqu’elle occupait le poste de ministre des Affaires intérieures et des Communications du Japon.

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Dang Xuan Phong, ministre et chef du Bureau du gouvernement, accueillie la Première ministre japonaise Takaichi Sanae à l’aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA

​Il a également affirmé que le Japon souhaite renforcer ses relations avec les principaux dirigeants vietnamiens, dont le secrétaire général et président To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.

Cette visite constituera une occasion de consolider la coopération bilatérale dans le cadre du Partenariat stratégique global ainsi que de coordonner les réponses aux enjeux régionaux et internationaux. Plusieurs rencontres de haut niveau sont prévues, portant sur des sujets tels que l’énergie, la sécurité économique, les terres rares et les échanges humains et académiques entre les deux pays. - VNA

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