Entrevue entre le président de l’AN Tran Thanh Man et la PM japonaise Takaichi Sanae



Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu d ans l’après-midi du 2 mai, à Hanoi, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, en visite officielle au Vietnam.



Lors de la rencontre, Tran Thanh Man a salué cette visite officielle et félicité la Première ministre Takaichi Sanae insi que le Parti libéral-démocrate (LDP) pour leur large victoire aux élections de la Chambre basse en février 2026, ainsi que pour la reconduction de Mme Takaichi Sanae à la tête du gouvernement japonais.



De son côté, la Première ministre japonaise a félicité Tran Thanh Man pour sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale du Vietnam de la 16e législature, tout en remerciant l’accueil chaleureux et solennel que lui ont réservé les dirigeants vietnamiens.

Lors de l'entervue. Photo : VNA





Les deux dirigeants se sont félicités du développement positif et substantiel du Partenariat stratégique global Vietnam–Japon, soulignant l’importance de la coopération entre les deux organes législatifs. Ils sont convenus de renforcer davantage la confiance politique, de promouvoir les échanges de délégations de haut niveau ainsi que la coopération entre les commissions spécialisées, tout en intensifiant les activités des groupes parlementaires d’amitié, notamment des jeunes parlementaires et des femmes parlementaires.



La Première ministre Takaichi Sanae a salué le rôle actif des groupes parlementaires d’amitié, rappelant que le Premier ministre Lê Minh Hung avait occupé la présidence du groupe d’amitié parlementaire Vietnam–Japon. Tran Thanh Man a, pour sa part, indiqué que la nouvelle Assemblée nationale du Vietnam procéderait prochainement à la réorganisation des groupes parlementaires d’amitié, au sein desquels celui avec le Japon occupe une place importante.



Le président de l’Assemblée nationale a affirmé que l’organe législatif vietnamien continuerait de jouer son rôle de supervision et de promotion de la mise en œuvre des engagements et accords de coopération bilatéraux, en particulier dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. Il a hautement apprécié les investissements directs et l’aide publique au développement (APD) du Japon, contribuant au développement socio-économique du Vietnam, et a réaffirmé la volonté du Vietnam de garantir un environnement juridique transparent et favorable aux investisseurs étrangers, dont les entreprises japonaises. Il a également proposé que le Japon poursuive son soutien à travers une nouvelle génération d’APD et facilite la mise en œuvre de grands projets d’investissement illustrant les technologies de pointe japonaises.



Soulignant les complémentarités entre les deux économies, Tran Thanh Man a estimé que les deux parties pouvaient approfondir leur coopération dans des secteurs stratégiques tels que les technologies, les semi-conducteurs, les chaînes d’approvisionnement, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et propres, la transformation numérique, la biotechnologie et les infrastructures intelligentes.



Réaffirmant le soutien du Japon aux réformes et aux objectifs de développement du Vietnam, la Première ministre Takaichi Sanae a exprimé la volonté de son pays d’accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement, notamment en renforçant les échanges entre les Partis et les organes législatifs. Elle a indiqué que le Japon continuerait de coopérer avec le Vietnam pour garantir la sécurité économique et énergétique, tout en accordant une priorité élevée aux domaines de haute technologie tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies spatiales.



La dirigeante japonaise a également proposé que l’Assemblée nationale vietnamienne soutienne l’adoption rapide de l’accord intergouvernemental relatif au développement de l’Université Vietnam–Japon, ainsi que de l’accord facilitant la mise en œuvre des projets d’aide non remboursable.



Tran Thanh Man a remercié le Japon et proposé qu’il continue d’accorder une attention particulière à la protection des droits légitimes de près de 700.000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon, considérés comme un pont d’amitié entre les deux pays.



Évoquant les exemples de coopération réussie à Can Tho, notamment la construction du pont de Can Tho, les investissements japonais, ainsi que la coopération en matière d’éducation et de formation, le président de l’Assemblée nationale a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre les collectivités locales et les échanges entre les peuples.



La Première ministre japonaise a, pour sa part, indiqué que son gouvernement mettait en œuvre des mesures visant à faciliter la vie des étrangers, dont les Vietnamiens, au Japon, ainsi qu’à traiter les questions consulaires les concernant, tout en exprimant le souhait de promouvoir davantage les échanges entre les peuples.



Elle a également salué la participation active du Vietnam au succès de l’Exposition universelle Expo Osaka Kansai 2025 et remercié le Vietnam d’avoir accepté de participer à l’Exposition internationale d’horticulture 2027 (GREEN EXPO) à Yokohama, au Japon.



Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes, Tran Thanh Man a affirmé que l’Assemblée nationale vietnamienne souhaitait poursuivre une coordination étroite avec la Diète nationale dans les forums parlementaires multilatéraux, tels que le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et l’Union interparlementaire (UIP).



À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnama adressé ses salutations et ses vœux de santé, ainsi qu’une invitation à se rendre prochainement au Vietnam, au président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke. - VNA