Le président de l’Assemblée nationale en visite commémorative à Hoc Mon

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, accompagné de la délégation des députés de Ho Chi Minh-Ville (circonscription n°12), a offert de l’encens et des fleurs au site historique et culturel national « Dinh Quan Hoc Mon », dans la commune de Hoc Mon.



Dans une atmosphère solennelle, le président de l’Assemblée nationale et la délégation ont observé une minute de silence en mémoire du Président Ho Chi Minh, des anciens dirigeants du Comité central du Parti, ainsi que des soldats et compatriotes tombés pour la libération nationale et la réunification du pays.



Dans le livre d’or, il a exprimé son émotion de visiter ce site, lieu de l’Insurrection de Nam Ky (23 novembre 1940) et témoin de nombreuses luttes menées par les habitants des « 18 villages de jardins de bétel ».

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le site mémoriel. Photo: VNA



Soulignant que ce site constitue un héritage précieux pour l’éducation des jeunes générations, Tran Thanh Man a appelé les autorités et la population de Ho Chi Minh-Ville et de Hoc Mon en particulier à le préserver et à en valoriser les valeurs, afin de perpétuer l’esprit de l’Insurrection de Nam Ky et de contribuer au développement d’une métropole moderne, humaine et de stature internationale. -VNA