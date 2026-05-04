Politique

Le président de l’Assemblée nationale en visite commémorative à Hoc Mon

À Hoc Mon, haut lieu de mémoire de l’Insurrection de Nam Ky, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a honoré les générations de patriotes et souligné l’importance de transmettre cet héritage aux jeunes.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, dépose des fleurs en hommage au Président Ho Chi Minh et aux Héros morts pour la Patrie, sur le site commémoratif de l’Insurrection de Nam Ky. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, dépose des fleurs en hommage au Président Ho Chi Minh et aux Héros morts pour la Patrie, sur le site commémoratif de l’Insurrection de Nam Ky. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, accompagné de la délégation des députés de Ho Chi Minh-Ville (circonscription n°12), a offert de l’encens et des fleurs au site historique et culturel national « Dinh Quan Hoc Mon », dans la commune de Hoc Mon.

Dans une atmosphère solennelle, le président de l’Assemblée nationale et la délégation ont observé une minute de silence en mémoire du Président Ho Chi Minh, des anciens dirigeants du Comité central du Parti, ainsi que des soldats et compatriotes tombés pour la libération nationale et la réunification du pays.

Dans le livre d’or, il a exprimé son émotion de visiter ce site, lieu de l’Insurrection de Nam Ky (23 novembre 1940) et témoin de nombreuses luttes menées par les habitants des « 18 villages de jardins de bétel ».

vnanet-man-2.jpg
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le site mémoriel. Photo: VNA


Soulignant que ce site constitue un héritage précieux pour l’éducation des jeunes générations, Tran Thanh Man a appelé les autorités et la population de Ho Chi Minh-Ville et de Hoc Mon en particulier à le préserver et à en valoriser les valeurs, afin de perpétuer l’esprit de l’Insurrection de Nam Ky et de contribuer au développement d’une métropole moderne, humaine et de stature internationale. -VNA

#Tran Thanh Man #Assemblée nationale Vietnam #Hoc Mon Ho Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Émulation patriotique

Voir plus

Dans le cadre de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président To Lam (à gauche) a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi, le 23 septembre 2024 (heure locale) à New York. Photo : VNA

Un jalon historique dans le partenariat stratégique global Vietnam – Inde

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, prévue du 5 au 7 mai, revêt une importance particulière et un caractère historique, étant la première du genre effectuée par un secrétaire général et président vietnamien en Inde.

Dans le cadre de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président To Lam a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi dans l'après-midi du 23 septembre 2024 à New York. Photo: VNA

La visite du plus haut dirigeant vietnamien en Inde ouvrira une nouvelle étape du partenariat stratégique global entre les deux pays

La visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, du 5 au 7 mai 2026, marque un jalon historique dans les relations bilatérales. À l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays, ce déplacement devrait impulser une nouvelle dynamique à la coopération politique, économique, technologique et stratégique.

Bui Thanh An, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Nghe An, accompagné de représentants de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, offre de l'encens lors de la cérémonie. Photo : VNA

Hommage solennel à Ho Chi Minh et à sa pensée en Hongrie

Le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890-2026) ainsi que le cinquantenaire de l’inauguration de son monument (30 avril 1976-2026) à Zalaegerszeg, en parallèle d’un séminaire consacré à sa pensée sur la solidarité internationale, ont été organisés dans cette ville hongroise.

Le professeur Harsh V. Pant (à droite), vice-président de l’Observer Research Foundation (ORF). Photo : VNA

Vietnam–Inde : un partenariat stratégique intégral en pleine consolidation

Le professeur Harsh V. Pant, vice-président de l’Observer Research Foundation (ORF), a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Inde (2016-2026) et au seuil de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, en Inde.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon approfondissent leur partenariat stratégique global

Le chef du gouvernement vietnamien s’est dit convaincu que la visite officielle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam donnerait un nouvel élan au partenariat stratégique global, appelé à devenir « plus profond, plus diversifié, plus substantiel et plus efficace ».

Le professeur Anmol Mukhia de l'Université d'Asie du Sud et la correspondante de l'Agence vietnamienne d'Information. Photo : VNA

Les relations Vietnam–Inde à l’aube d’une nouvelle percée stratégique

À l’occasion du 10e anniversaire du Partenariat stratégique global et de la visite d’État de Tô Lâm en Inde du 5 au 7 mai, le professeur Anmol Mukhia de l'Université d'Asie du Sud analyse les acquis, le rôle stratégique et les perspectives des relations bilatérales, en particulier l'importance de la visite de haut niveau dans la période actuelle.

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên s’exprime lors du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU. Photo : VNA

Le Vietnam appelle à une désescalade des tensions au Moyen-Orient

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de l’adhésion pleine et entière de la Palestine à l’ONU et de la solution à deux États fondée sur les frontières d’avant 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU.