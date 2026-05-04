Culture-Sports

Le Vietnamien K'Duong remporte le bronze aux Championnats du monde juniors d’haltérophilie 2026

Avec un total olympique de 282 kg, l’haltérophile vietnamien K'Duong s’est adjugé la médaille de bronze aux Championnats du monde juniors d’haltérophilie 2026 qui se déroulent en Égypte. 

L'haltérophile K'Dương remporte la médaille de bronze dans la catégorie des 60 kg hommes lors de ce tournoi. Photo : DEEPBLUEMEDIA/IWF
L'haltérophile K'Dương remporte la médaille de bronze dans la catégorie des 60 kg hommes lors de ce tournoi. Photo : DEEPBLUEMEDIA/IWF

Le Caire (VNA) - L’équipe nationale junior d’haltérophilie du Vietnam a décroché sa première médaille aux Championnats du monde juniors 2026, actuellement en cours en Égypte. La catégorie des moins de 60 kg hommes a ouvert la compétition, réunissant 17 athlètes, dont le Vietnamien K’Duong. À l’arraché, après trois tentatives, il a réalisé une meilleure barre à 125 kg, se classant troisième. À l’épaulé-jeté, il a soulevé 157 kg, conservant également la troisième place. Avec un total olympique de 282 kg, l’haltérophile vietnamien s’est adjugé la médaille de bronze.

Lors de cette édition, les deux haltérophiles chinois Kuang Chengmin et Kang Lixin se sont partagés les premières places à l'arraché et à l'épaulé-jeté. La meilleure performance à l'arraché est revenue à Kuang Chengmin avec un résultat de 127 kg, tandis que Kang Lixin s'est illustré à l'épaulé-jeté en soulevant 164 kg. Au classement général, la médaille d'or a été décernée à Kang Lixin avec un total de 290 kg, tandis que la médaille d'argent a été remportée par Kuang Chengmin avec 289 kg.

Lors de cette première journée, l’haltérophile vietnamienne Y Liên était engagée dans la catégorie des 53 kg femmes, sans parvenir à se hisser parmi les meilleures. Le titre au total olympique est revenu à la Chinoise Peng Tianfeng (203 kg), devant la Thaïlandaise Natcha Kaewnoi (195 kg) et la Grecque Maria Stratoudaki (188 kg).

Débutés le 2 mai, les Championnats du monde juniors d'haltérophilie 2026 se poursuivront jusqu’au 8 mai. L’équipe vietnamienne participera notamment à l’épreuve des moins de 65 kg hommes lors de la prochaine journée. -VNA

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#Championnats du monde juniors d’haltérophilie #K'Duong #haltérophilie
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