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Hai Phong : un record d’Asie pour la pagode Cuong Xa et ses murs sculptés

À Hai Phong, la pagode Cuong Xa vient d’être distinguée par un record asiatique pour son impressionnant ensemble de murs en pierre ornés de milliers de motifs bouddhiques, valorisant un patrimoine à la fois ancien et unique.

Cérémonie de remise du certificat de record d’Asie en tant que temple possédant le plus grand nombre de motifs de svastika gravés sur des murs en pierre en Asie à la pagode Cuong Xa. Photo: VNA
Cérémonie de remise du certificat de record d’Asie en tant que temple possédant le plus grand nombre de motifs de svastika gravés sur des murs en pierre en Asie à la pagode Cuong Xa. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La pagode Cuong Xa, située dans le quartier de Tan Hung, à Hai Phong, a reçu le 3 mai un certificat de record d’Asie en tant que temple possédant le plus grand nombre de motifs de svastika gravés sur des murs en pierre en Asie, symbole bouddhique de bon augure associé à la prospérité et au bien-être. Cette distinction a été décernée par l’Organisation des records d’Asie (Asia Book of Records – ABR).

Également appelée Quynh Khau Tu, la pagode est implantée sur une éminence au sud-ouest de l’ancien village de Cuong Xa. Selon les stèles, elle remonte à plusieurs siècles, avec une première restauration sous le règne du roi Le Than Tong au 17e siècle. Dégradée par les guerres, elle a été restaurée en 1946, puis reprise en 1996 par le vénérable Thich Thanh Cuong. Malgré son état modeste à l’époque, elle conservait de précieux objets anciens.

En 2009, des travaux de reconstruction ont été engagés sur le site d’origine, mettant au jour des vestiges remontant à près de 2.000 ans, attestant de l’ancienneté du lieu. Aujourd’hui, l’ensemble couvre une superficie de 7.385 m².

L’originalité du site réside dans ses murs en pierre verte. Chaque rangée compte 108 blocs de pierre, mesurant chacun 40 cm de long, 30 cm de large et 35 cm d’épaisseur. Les trois premières rangées à la base sont sculptées de motifs de lotus ; à partir de la quatrième rangée jusqu’au sommet, chaque bloc est gravé d’un motif de svastika, rehaussé de dorures. Au total, près de 3.000 motifs de svastika ont été sculptés dans la pierre à l’échelle de l’ensemble du site.

Selon le Vénérable Thich Thanh Cuong, inspiré par une visite à Angkor Wat, le projet a nécessité près de sept années de travail, chaque pierre étant taillée et gravée sur place.

Les autorités locales voient dans cette reconnaissance une opportunité de valoriser le patrimoine culturel et de développer le tourisme. L’Association touristique de Hai Phong entend promouvoir davantage les valeurs du site auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Auparavant, en 2015, la pagode avait déjà été reconnue au niveau national pour ce système de murs gravés.

Le même jour, elle a inauguré de nouveaux ouvrages, dont un sanctuaire de la Déesse-Mère et un clocher. -VNA

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