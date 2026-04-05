Pagode Hang Cong : un édifice rose unique à An Giang

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Un couple de serpents mythiques Naga à neuf têtes serpente le long de l’allée menant au sanctuaire principal, symbolisant la protection et le caractère sacré dans le bouddhisme theravada khmer. Photo : Thanh Sang / VNA
Un couple de serpents mythiques Naga à neuf têtes serpente le long de l’allée menant au sanctuaire principal, symbolisant la protection et le caractère sacré dans le bouddhisme theravada khmer. Photo : Thanh Sang / VNA
La teinte rose s’harmonise avec les motifs khmers raffinés, mettant en valeur l’originalité architecturale de la pagode Hang Cong. Photo : Thanh Sang / VNA
La teinte rose s’harmonise avec les motifs khmers raffinés, mettant en valeur l’originalité architecturale de la pagode Hang Cong. Photo : Thanh Sang / VNA
Les ornements représentant l’oiseau mythique Krud et des dragons sur le toit de la pagode symbolisent la puissance et la protection dans la culture khmère. Photo : Thanh Sang / VNA
Les ornements représentant l’oiseau mythique Krud et des dragons sur le toit de la pagode symbolisent la puissance et la protection dans la culture khmère. Photo : Thanh Sang / VNA
La statue de Bouddha, vénérée au centre du sanctuaire principal de la pagode Hang Cong, accentue le caractère solennel et majestueux de ce lieu de culte. Photo : Thanh Sang / VNA
La statue de Bouddha, vénérée au centre du sanctuaire principal de la pagode Hang Cong, accentue le caractère solennel et majestueux de ce lieu de culte. Photo : Thanh Sang / VNA
Les structures religieuses érigées dans l’enceinte de la pagode portent l’empreinte marquée de la culture khmère traditionnelle. Photo : Thanh Sang / VNA
Les structures religieuses érigées dans l’enceinte de la pagode portent l’empreinte marquée de la culture khmère traditionnelle. Photo : Thanh Sang / VNA
La couleur rose de la pagode se détache harmonieusement sous le ciel bleu, au cœur des rizières de la région de Bay Nui, à An Giang. Photo : Thanh Sang / VNA
La couleur rose de la pagode se détache harmonieusement sous le ciel bleu, au cœur des rizières de la région de Bay Nui, à An Giang. Photo : Thanh Sang / VNA
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Pagode Hang Cong : un édifice rose unique à An Giang

Située dans la commune de Tri Ton, dans la province d’An Giang, dans le Sud du Vietnam, la pagode Krang Kroch, également connue sous le nom de pagode Hang Cong, est un temple bouddhiste theravada khmer vieux de plus d’un siècle. Étroitement liée à la vie culturelle et spirituelle de la communauté khmère de la région de Bay Nui, elle se distingue par sa rare teinte rose et son architecture traditionnelle khmère. Plus qu’un simple lieu de culte, elle constitue aujourd’hui une destination prisée des visiteurs désireux de découvrir l’identité culturelle singulière de la province d’An Giang.

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