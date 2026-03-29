La Résolution n°57 stimule la production à grande échelle des cultures principales

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La commune de Tue Tinh est l’une des localités disposant de la plus grande superficie de culture de carottes de la ville de Hai Phong, avec 495 hectares cultivés pour la campagne 2025-2026. Photo : Vũ Sinh – VNA
La commune de Tue Tinh est l’une des localités disposant de la plus grande superficie de culture de carottes de la ville de Hai Phong, avec 495 hectares cultivés pour la campagne 2025-2026. Photo : Vũ Sinh – VNA
Récolte de carottes destinées à l'exportation dans une zone de production concentrée à grande échelle, commune de Tue Tinh, ville de Hai Phong. Photo : Vũ Sinh – VNA
Récolte de carottes destinées à l'exportation dans une zone de production concentrée à grande échelle, commune de Tue Tinh, ville de Hai Phong. Photo : Vũ Sinh – VNA
La commune de Tue Tinh compte environ 495 hectares cultivés pour la campagne 2025-2026 avec un rendement moyen estimé à 50,4 tonnes par hectare. Photo : Vũ Sinh – VNA
La commune de Tue Tinh compte environ 495 hectares cultivés pour la campagne 2025-2026 avec un rendement moyen estimé à 50,4 tonnes par hectare. Photo : Vũ Sinh – VNA
Culture de carottes dans une zone de production concentrée à Tue Tinh. Photo : Vũ Sinh – VNA
Culture de carottes dans une zone de production concentrée à Tue Tinh. Photo : Vũ Sinh – VNA
Ramassage des carottes destinées à l'exportation. Photo : Vũ Sinh – VNA
Ramassage des carottes destinées à l'exportation. Photo : Vũ Sinh – VNA
Une zone de culture de cerrottes à grande échelle à Tue Tinh. Photo : Vũ Sinh – VNA
Une zone de culture de cerrottes à grande échelle à Tue Tinh. Photo : Vũ Sinh – VNA
Processus de tri et de conditionnement des carottes. Photo : Vũ Sinh – VNA
Processus de tri et de conditionnement des carottes. Photo : Vũ Sinh – VNA
Les carottes sont bien traités avant d'être exportés. Photo : Vũ Sinh – VNA
Les carottes sont bien traités avant d'être exportés. Photo : Vũ Sinh – VNA
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La Résolution n°57 stimule la production à grande échelle des cultures principales

La Résolution n°57‑NQ/TW encourage le secteur agricole à évoluer vers une agriculture verte et circulaire, intégrée à des chaînes de valeur solides et à des liens étroits entre production et consommation. Elle promeut également la création de zones de production concentrées à grande échelle, en valorisant les cultures principales adaptées aux spécificités de chaque localité.
Exemple dans la commune de Tue Tinh, ville de Hai Phong, où ce modèle est appliqué aux cultures de carottes. Les producteurs mettent en œuvre des techniques respectueuses de l’environnement tout en assurant la traçabilité et la qualité de leurs produits destinés à l'exportation.

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#agriculture verte #économie circulaire #cultures principales #chaîne de valeur

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