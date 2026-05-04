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Hommage à Ho Chi Minh : un mois d’activités au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam

Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, situé à Doai Phuong (Hanoï), accueille du 3 au 31 mai une série d’activités intitulée "L’Oncle Ho dans le cœur de ses compatriotes". 

Le Président Ho Chi Minh. Photo d'archives
Le Président Ho Chi Minh. Photo d'archives

Hanoï (VNA) - Selon le Département de la culture des ethnies du Vietnam, à l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 2026), le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, situé à Doai Phuong (Hanoï), accueille du 3 au 31 mai une série d’activités intitulée "L’Oncle Ho dans le cœur de ses compatriotes". Réunissant plus d’une centaine de participants issus de 16 ethnies provenant de 11 provinces, ces manifestations rendent hommage au leader emblématique tout en offrant un espace d’échanges culturels, contribuant ainsi à renforcer la grande union nationale.

Point d’orgue du programme, l’événement "Nostalgie de la chemise indigo" met en scène un rituel traditionnel de prière pour la paix. Cette cérémonie solennelle, emblématique de la richesse spirituelle des ethnies Tay et Nung de Thai Nguyen, comprend l’offrande d’encens, les prières aux ancêtres et des rites destinés à conjurer la malchance. Au-delà de sa dimension rituelle, elle incarne des valeurs humanistes profondes et exprime l’aspiration à une vie prospère en harmonie avec la nature.

Dans la "Maison commune" de la communauté, de multiples programmes spéciaux de chants et de danses folkloriques sont également prévus. Ainsi, "Le Viet Bac se souvient de l'Oncle Ho" illustrera l'affection des minorités envers le dirigeant à travers les mélodies traditionnelles Then, le luth Tinh et les chants Sli et Luon exécutés par les Tay et les Nung. Le spectacle "Cadeaux de mai offerts à l'Oncle" est animé quotidiennement par les ethnies résidant au village. Par ailleurs, "La gratitude des habitants des Hauts plateaux du Centre envers l'Oncle Ho" rassemble des performances témoignant de l'affection sincère de cette communauté pour Ho Chi Minh.

Par ailleurs, une exposition photographique consacrée à la vie et à la carrière de Ho Chi Minh constitue l’un des temps forts du mois. À travers une cinquantaine de clichés rares, elle contribue à transmettre les traditions et à nourrir la fierté nationale, notamment auprès des jeunes générations. Au-delà des temps forts, ce programme offre aux visiteurs une immersion authentique dans les cultures ethniques du Vietnam. Ils peuvent découvrir la reconstitution de la vie quotidienne - de l’habitat aux pratiques agricoles, en passant par la gastronomie - et participer à des jeux traditionnels tels que le lancer du volant, la danse des bambous, la marche sur échasses ou encore la balançoire. Des activités artisanales comme le tissage, la vannerie et la fabrication d’instruments complètent cette expérience vivante et immersive.

Selon un représentant du Village, ces activités célèbrent le 136e anniversaire de la naissance du grand dirigeant et le 72e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954). Elles encouragent concrètement l'application de sa pensée et de sa moralité, tout en renforçant les échanges culturels interrégionaux et en attirant davantage de visiteurs.- VNA

#Ho Chi Minh #Oncle Ho #136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh
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