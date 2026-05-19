Santé

Première chirurgie éveillée du cerveau chez un enfant au Vietnam

Il s’agit de la première intervention de ce type pratiquée chez un enfant au Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives pour préserver les fonctions neurologiques et la qualité de vie à long terme des enfants atteints de tumeurs cérébrales situées dans des zones à haut risque.

Le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a réalisé avec succès une chirurgie cérébrale éveillée chez un garçon de 12 ans. Photo: VNA
Le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a réalisé avec succès une chirurgie cérébrale éveillée chez un garçon de 12 ans. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 19 mai, le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir réalisé avec succès une chirurgie cérébrale éveillée chez un garçon de 12 ans.

Il s’agit de la première intervention de ce type pratiquée chez un enfant au Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives pour préserver les fonctions neurologiques et la qualité de vie à long terme des enfants atteints de tumeurs cérébrales situées dans des zones à haut risque.

Après l’intervention, le garçon est resté conscient, a bien récupéré et n’a présenté aucun nouveau déficit neurologique focal. Les examens d’imagerie postopératoires ont montré que la tumeur avait été presque entièrement retirée. L’enfant continue de faire l’objet d’un suivi étroit et d’un plan de traitement adapté afin d’assurer une récupération optimale.

Le garçon avait été admis à l’hôpital après des maux de tête persistants, des engourdissements, une faiblesse transitoire d’un côté du corps ainsi qu’un bref épisode de perte de connaissance. Les examens ont révélé une volumineuse tumeur cérébrale située à proximité de zones essentielles au mouvement et au langage.

Selon le Dr Do Hong Hai du Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville, la localisation de la tumeur posait d’importants défis chirurgicaux, toute intervention comportant un risque de séquelles durables sur la motricité, la communication et la qualité de vie. L’objectif était donc non seulement de retirer la tumeur, mais aussi de préserver au maximum les fonctions neurologiques.

Pour relever ce défi, les médecins ont opté pour une chirurgie cérébrale éveillée, une technique neurochirurgicale avancée généralement utilisée pour les lésions situées à proximité des zones cérébrales critiques. Pendant l’intervention, le patient reste conscient, permettant aux chirurgiens d’évaluer en temps réel ses fonctions motrices et langagières.

Le Dr Do Hong Hai a expliqué que cette technique permet aux chirurgiens de déterminer les limites de sécurité pour l'exérèse tumorale et de détecter rapidement tout risque de lésion des voies neuronales critiques, minimisant ainsi les séquelles neurologiques.

Le Dr Truong Thanh Tinh, chef du service de neurochirurgie du Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la chirurgie cérébrale éveillée chez l'enfant exige une grande expertise et une étroite collaboration entre neurochirurgiens, anesthésistes, infirmières et équipes de soutien psychologique. La coopération et la confiance du jeune patient ont été déterminantes dans la réussite de l’opération, a-t-il précisé.

Depuis 2025, le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a réalisé avec succès 12 interventions de chirurgie cérébrale éveillée chez des adultes. L’application de cette technique chez un enfant marque une étape importante dans la maîtrise croissante de la neurochirurgie fonctionnelle avancée au Vietnam.. -VNA

#opération du cerveau sous anesthésie locale #Centre médical universitaire d'Hô Chi Minh-Ville
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