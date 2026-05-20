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Hanoï détaille son projet de l’Avenue panoramique du fleuve Rouge

Selon les autorités municipales, le projet s’inscrit dans le cadre des orientations, résolutions et conclusions adoptées par le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement ainsi que la municipalité de Hanoï. Le 11 mai 2026, le Conseil populaire de Hanoï a adopté la Résolution n°18/NQ-HĐND, approuvant officiellement les orientations d’investissement du projet.

Le coût total prévisionnel du projet est estimé à environ 736.963 milliards de dôngs. Photo: VNA
Le coût total prévisionnel du projet est estimé à environ 736.963 milliards de dôngs. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité populaire municipal de Hanoï a publié, le 19 mai, des informations officielles sur le projet d’investissement et de construction de l’Avenue panoramique du fleuve Rouge, présenté comme l’une des orientations stratégiques majeures du développement à long terme de la capitale vietnamienne dans sa nouvelle phase de croissance urbaine.

Selon les autorités municipales, le projet s’inscrit dans le cadre des orientations, résolutions et conclusions adoptées par le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement ainsi que la municipalité de Hanoï. Le 11 mai 2026, le Conseil populaire de Hanoï a adopté la Résolution n°18/NQ-HĐND, approuvant officiellement les orientations d’investissement du projet.

Conformément au plan directeur de développement de la capitale à horizon de 100 ans, l’Avenue panoramique du fleuve Rouge est identifiée comme l’un des neuf axes moteurs du développement de Hanoï. Elle devrait devenir l’axe central des espaces verts de la ville, tout en jouant le rôle de corridor économique, commercial, culturel et urbain le long des deux rives du fleuve.

Le projet couvre une superficie d’environ 11.418 hectares et comprend cinq groupes de projets regroupant 18 composantes distinctes. Parmi celles-ci figurent deux grands boulevards paysagers longeant les deux rives du fleuve sur une longueur totale de plus de 80 km, des complexes de parcs de grande envergure aménagés dans plusieurs zones alluviales, des travaux de consolidation des berges et de régulation du lit fluvial, ainsi que des zones urbaines destinées à la résidence, à la rénovation urbaine et aux opérations de libération foncière.

Le projet concerne 16 communes et quartiers et devrait être mis en œuvre entre 2026 et 2038. Durant la période 2026-2030, la priorité sera accordée aux infrastructures principales, aux travaux d’aménagement et de consolidation du fleuve, à plusieurs grands parcs stratégiques, aux zones urbaines résidentielles ainsi qu’aux projets de dégagement des terrains.

Selon le Comité populaire municipal, le coût total prévisionnel du projet est estimé à environ 736.963 milliards de dôngs. Les autorités ont affirmé que la gestion et l’utilisation des terrains concernés seront menées dans le respect des principes de transparence, d’efficacité et de prévention des pertes et du gaspillage des biens publics.

Concernant le relogement, le Comité populaire municipal a indiqué que la population actuelle dans le périmètre du projet est estimée à environ 247.431 personnes, réparties dans près de 70.474 foyers. La ville affirme comme principe constant la garantie des droits et intérêts légitimes des habitants, tout en accordant la priorité aux projets destinés au relogement avant le déploiement simultané des autres composantes du projet.

Les principales zones urbaines de relogement sont prévues à Long Bien, Linh Nam et Bat Trang. Au total, entre 79.000 et 85.000 logements, comprenant des terrains résidentiels et des immeubles de grande hauteur, devraient être construits afin de répondre aux besoins des populations affectées par le projet.

Le Comité populaire municipal a souligné que ce projet revêt une importance stratégique majeure pour l’organisation de l’espace urbain, la mise en valeur du paysage, l’environnement écologique et le renforcement des capacités de développement de la capitale. Selon les autorités, il contribuera à créer un nouveau corridor paysager central et à concrétiser progressivement l’orientation de développement urbain des deux rives du fleuve Rouge selon un modèle moderne, écologique, durable et civilisé. -VNA

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