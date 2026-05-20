Économie

Ho Chi Minh-Ville se hisse au 98e rang mondial des écosystèmes de startups

Il s’agit également du meilleur classement jamais obtenu par la ville depuis la création de cet indice par StartupBlink. Ce résultat lui permet d’atteindre son objectif d’intégrer le Top 100 avec environ quatre ans d’avance sur l’échéance fixée à 2030, a annoncé le 19 mai le Service municipal des Sciences et des Technologies.

Hub de startups et d'innovation de Ho Chi Minh-Ville (SiHub). Photo: baochinhphu.vn
Hub de startups et d'innovation de Ho Chi Minh-Ville (SiHub). Photo: baochinhphu.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon le Rapport sur l’Indice mondial des écosystèmes de startups 2026 (The Global Startup Ecosystem Index Report 2026), publié par StartupBlink, Ho Chi Minh-Ville a gagné 12 places par rapport à l’an dernier pour atteindre le 98e rang mondial, intégrant ainsi pour la première fois le Top 100.

Il s’agit également du meilleur classement jamais obtenu par la ville depuis la création de cet indice par StartupBlink. Ce résultat lui permet d’atteindre son objectif d’intégrer le Top 100 avec environ quatre ans d’avance sur l’échéance fixée à 2030, a annoncé le 19 mai le Service municipal des Sciences et des Technologies.

À l’échelle de l’Asie du Sud-Est, Ho Chi Minh-Ville occupe désormais la 5e place pour son écosystème de startups innovantes et la 2e place pour le niveau de maturité de cet écosystème (Ecosystem Maturity). Les technologies financières (Fintech) constituent son secteur le plus performant, avec une 3e place régionale et une 60e place mondiale. Le secteur de la blockchain se classe quant à lui au 5e rang en Asie du Sud-Est et au 70e rang mondial. En outre, la ville occupe la 7e place en Asie-Pacifique pour le dynamisme de sa communauté de startups (Startup Community Activity).

Selon StartupBlink, le haut niveau de maturité de l’écosystème de Ho Chi Minh-Ville témoigne de sa capacité à faire émerger des entreprises capables de se développer et d’élargir leurs marchés. La ville s’affirme comme l’un des pôles les plus dynamiques de la région, portée par l’engagement des startups, des investisseurs, des universités et des organisations de soutien à l’innovation.

Ces dernières années, les autorités locales ont mis en œuvre diverses politiques de soutien, développé des modèles d’innovation ouverte et renforcé la coopération internationale. Le classement de cette année reflète la reconnaissance par la communauté internationale des efforts déployés par la ville pour améliorer son climat des affaires.

Le directeur du Service municipal des Sciences et des Technologies, Lam Dinh Thang, a souligné que ce résultat est le fruit des efforts constants de l’ensemble des acteurs de l’écosystème, notamment les startups, les investisseurs, les universités, les instituts de recherche, les organisations de soutien et les décideurs politiques.

Selon lui, l’intégration au Top 100 mondial contribuera à renforcer la visibilité internationale de la ville et à attirer davantage d’investissements et de talents.

Considérant la science, la technologie, l’innovation et la transition numérique comme des moteurs essentiels pour un développement rapide et durable, Ho Chi Minh-Ville poursuit ses efforts pour améliorer son climat des affaires et sa compétitivité. La ville entend soutenir le développement des entreprises technologiques et des startups innovantes, tout en contribuant à l’objectif national de croissance à deux chiffres. Elle continuera également à expérimenter de nouvelles politiques et à encourager les startups à se développer sur les marchés régionaux et internationaux. -VNA

#​Ho Chi Minh-Ville #Indice mondial des écosystèmes de startups Ho Chi Minh-Ville
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