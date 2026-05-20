Hanoi priorise le développement urbain basé sur l’IA, le TOD et le métro

Hanoi (VNA) – Le plan directeur à 100 ans de Hanoi vise un développement urbain fondé sur un modèle « intelligent, vert, multipolaire et multicentrique », s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA), le développement axé sur les transports en commun (TOD) et un réseau de métro d’environ 1.153 km comme moteurs stratégiques de croissance.



Le Comité populaire municipal a indiqué que, selon ce plan, la zone d’étude couvre l’ensemble des limites administratives de la capitale, incluant 126 communes, soit une superficie d’environ 3.359,84 km².



La population projetée est d’environ 14 à 15 millions d’habitants en 2035 ; 15 à 16 millions en 2045 ; et environ 17 à 19 millions en 2065, avec un plafond à long terme de 20 millions d’habitants.



Le plan directeur définit le modèle de développement de la capitale selon une structure « multistratifiée, multiniveaux, multipolaire et multicentrique », avec le fleuve Rouge comme axe central du paysage écologique et culturel.



La ville se développera selon un modèle « compact et vert », augmentant la proportion de surfaces urbaines bâties tout en préservant rigoureusement les ceintures vertes, les corridors écologiques et les espaces naturels.



L’une des percées sera le développement d’un réseau ferroviaire urbain et interrégional d’une longueur totale d’environ 1.153 km. Le métro reliera les périphériques, les axes radiaux, les pôles de croissance et les principaux centres urbains de la capitale, tout en renforçant les liaisons avec la région de la capitale et le delta du fleuve Rouge.



Le plan identifie également le modèle de développement urbain global (TOD) comme modèle de développement principal pour cette nouvelle phase. Par conséquent, aux abords des stations de métro et des grands axes de transport, Hanoï autorisera une plus grande densité de construction et une utilisation accrue des sols afin de créer des villes modernes et compactes, de générer davantage d’espaces verts et d’optimiser l’utilisation des ressources foncières pour le réinvestissement dans les infrastructures.



La métropole ambitionne notamment d’adopter un modèle de gouvernance urbaine fondé sur la « réplication numérique » et l’intelligence artificielle afin de gérer, d’exploiter et de résoudre les problèmes urbains en temps réel.



Elle aspire également à une transformation écologique profonde, en s’efforçant d’atteindre la neutralité carbone, de promouvoir les transports publics alimentés par des énergies propres et d’adopter une économie circulaire pour le traitement des déchets et des eaux usées.



Dans le plan d’aménagement du territoire, le fleuve Rouge est désigné comme l’espace vert central, le paysage écologique et l’axe culturel et économique de la capitale.



La ville étudie la construction d’un « itinéraire du patrimoine » le long des deux rives du fleuve et la transformation des dunes en parcs écologiques, espaces créatifs et vastes zones de loisirs, tout en veillant au respect des impératifs de prévention des inondations.

Le métro de Hanoi moteur d’une mobilité urbaine intelligente. Photo: VNA



Par ailleurs, Hanoi accélérera le développement des espaces souterrains dans les zones de développement axé sur le transport en commun (TOD) et construira des parkings souterrains ainsi que des infrastructures techniques souterraines multifonctionnelles.



Le plan étudiera également l’intégration progressive de l’économie spatiale de faible intensité dans sa planification, ouvrant la voie à de nouveaux modèles technologiques tels que les drones pour le transport médical, la logistique et les taxis volants, entre autres.



Selon le Comité populaire de Hanoï, dès l’approbation du plan, la ville élaborera un plan de mise en œuvre, un programme de développement urbain, une liste de projets d’investissement prioritaires et un dispositif de gestion et de suivi de l’exécution du plan reposant sur les technologies numériques.



La capitale vietnamienne devrait annoncer son plan directeur et organiser la Conférence de promotion des investissements de Hanoi 2026 à la fin juin. – VNA