Économie

Fitch Ratings salue les fondamentaux économiques du Vietnam

Les évaluations de Fitch contribuent non seulement à renforcer l’image et la crédibilité du Vietnam sur les marchés financiers internationaux, mais constituent également un moteur pour poursuivre les réformes institutionnelles, améliorer l’efficacité des politiques publiques et renforcer la transparence de l’économie.

Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo : VNA
Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère des Finances, son vice-ministre Tran Quoc Phuong a récemment présidé une séance de travail avec une délégation d’experts de Fitch Ratings, dans le cadre du programme annuel d’évaluation de la notation de crédit national du Vietnam pour 2026.

Lors de cette rencontre, le vice-ministre a salué l’accompagnement de Fitch Ratings au cours des dernières années à travers ses rapports et analyses indépendants et objectifs sur l’économie vietnamienne.

Selon lui, les évaluations de Fitch contribuent non seulement à renforcer l’image et la crédibilité du Vietnam sur les marchés financiers internationaux, mais constituent également un moteur pour poursuivre les réformes institutionnelles, améliorer l’efficacité des politiques publiques et renforcer la transparence de l’économie.

« Le gouvernement vietnamien reste fermement attaché à l’objectif de maintenir la stabilité macroéconomique, de consolider les grands équilibres de l’économie et de renforcer la résilience face aux chocs extérieurs », a souligné Tran Quoc Phuong.

Dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, le Vietnam continue de conduire ses politiques de manière proactive et flexible, tout en assurant une coordination étroite entre politiques budgétaire et monétaire afin de soutenir la croissance sans compromettre la stabilité macroéconomique ni le contrôle de l’inflation.

De son côté, George Xu, directeur des notations souveraines Asie-Pacifique chez Fitch Ratings, a salué les efforts du Vietnam en matière de gestion macroéconomique dans un environnement mondial encore marqué par les risques et les incertitudes.

Selon Fitch Ratings, le Vietnam continue de préserver des fondamentaux de croissance solides, une stabilité macroéconomique stable et un contrôle relativement efficace de l’inflation malgré l’intensification des pressions extérieures.

La délégation de Fitch Ratings a également manifesté son intérêt pour les solutions mises en œuvre par le gouvernement vietnamien afin de maîtriser l’inflation, de garantir la sécurité énergétique, de maintenir la dynamique de croissance et d’accélérer les réformes institutionnelles ainsi que l’amélioration de l’environnement des investissements.

L’agence souhaite également obtenir davantage d’informations sur les perspectives de croissance à moyen terme, la politique budgétaire, la gestion de la dette publique, l’attraction des investissements étrangers et la réforme des entreprises publiques.

Les représentants du ministère des Finances ont, pour leur part, présenté plusieurs mesures liées à la conduite de la politique budgétaire, au contrôle de l’inflation et à la garantie de la sécurité énergétique.

Tran Quoc Phuong a indiqué que face aux fluctuations des prix de l’énergie et aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le Vietnam avait déployé simultanément plusieurs solutions, notamment des mécanismes de stabilisation du marché, des ajustements fiscaux, un renforcement du contrôle du marché ainsi qu’une diversification des sources d’approvisionnement en carburant.

« La marge de manœuvre budgétaire du Vietnam demeure préservée. Les outils de régulation actuels contribuent efficacement à stabiliser le marché, à maîtriser l’inflation et à limiter l’impact des fluctuations des prix de l’énergie sur l’économie et la population », a-t-il affirmé.

Le vice-ministre a également souligné que le ministère des Finances continuerait de suivre de près l’évolution de la conjoncture économique et financière internationale afin d’élaborer de manière proactive des scénarios de gestion adaptés en cas de dégradation de la situation mondiale.

Le Vietnam procède actuellement à la révision et à l’actualisation de ses scénarios de croissance afin de garantir ses objectifs de développement pour 2026. Le gouvernement concentre notamment ses efforts sur la levée des obstacles à l’investissement, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’accélération du décaissement des investissements publics ainsi que le renforcement de l’attraction des capitaux étrangers et privés.

Malgré les difficultés persistantes de l’économie mondiale, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers le Vietnam continuent d’afficher des signaux positifs depuis le début de l’année.

Fitch Ratings a également salué l’orientation des politiques vietnamiennes, estimant que la poursuite des réformes institutionnelles, l’amélioration de l’environnement d’investissement et le renforcement de la gouvernance budgétaire continueront de soutenir les perspectives de notation de crédit national du Vietnam dans les années à venir.

Selon le ministère des Finances, les deux parties sont convenues de maintenir des échanges réguliers et de renforcer le partage d’informations afin de soutenir le processus d’évaluation de la notation souveraine du Vietnam et de contribuer ainsi à améliorer l’accès du pays aux marchés internationaux des capitaux. - VNA

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