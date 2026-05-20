Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l’ambassadeur britannique au Vietnam

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam au partenariat stratégique global avec le Royaume-Uni, lors d’une rencontre tenue le 20 mai à Hanoï avec l’ambassadeur britannique Iain Frew.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit l’ambassadeur britannique au Vietnam Iain Frew. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit l’ambassadeur britannique au Vietnam Iain Frew. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 20 mai à Hanoï, l’ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au Vietnam, Iain Frew.

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l’ambassadeur de transmettre ses remerciements au Premier ministre britannique Keir Starmer pour sa lettre de félicitations adressée à la suite de son élection par l’Assemblée nationale à ses nouvelles fonctions. Il a également salué les contributions actives de l’ambassadeur Iain Frew et de l’ambassade britannique au développement des relations bilatérales, notamment l’élévation des relations Vietnam-Royaume-Uni au rang de partenariat stratégique global lors de la visite officielle au Royaume-Uni du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, en octobre 2025.

Réaffirmant l’importance accordée par le Vietnam à ses relations avec le Royaume-Uni, Le Minh Hung a souligné le vaste potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce et de l’investissement, de la finance, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, de la transition verte, des énergies renouvelables ainsi que de la défense et de la sécurité.

Le Premier ministre a proposé d’intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, notamment de haut rang, tout en accélérant l’élaboration d’un plan d’action destiné à mettre en œuvre le cadre du partenariat stratégique global.

Il a également appelé les deux parties à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars en 2026, puis à 15 milliards de dollars dans les années suivantes, grâce à une ouverture accrue de leurs marchés respectifs. Il a réaffirmé que le gouvernement vietnamien continuerait à créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, dont les entreprises britanniques, pour investir durablement et efficacement au Vietnam.

Soulignant l’importance de la coopération bilatérale dans le développement d’un Centre financier international au Vietnam, Le Minh Hung a demandé au Royaume-Uni de poursuivre son soutien au Vietnam dans l’amélioration du cadre institutionnel et juridique ainsi que dans le développement de produits et d’outils financiers destinés à mobiliser des ressources pour les projets d’infrastructures stratégiques.

Le chef du gouvernement vietnamien a également remercié Londres pour le soutien accordé à la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

De son côté, l’ambassadeur Iain Frew a félicité le Vietnam pour ses réalisations socioéconomiques et réaffirmé sa volonté de contribuer au renforcement d’une coopération bilatérale plus profonde, substantielle et efficace dans tous les domaines.

Le diplomate britannique a salué le rôle du Vietnam en tant que président de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026 et affirmé que le Royaume-Uni était prêt à coopérer étroitement avec Hanoï afin de promouvoir le commerce bilatéral et international.

Il a également indiqué que les investisseurs britanniques appréciaient fortement les perspectives de développement du Vietnam, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la finance et de la transition verte. Le Royaume-Uni souhaite notamment devenir un partenaire de long terme du Vietnam dans la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination dans les mécanismes multilatéraux, de promouvoir les relations ASEAN–Royaume-Uni et de soutenir le dialogue, la coopération ainsi que la liberté, la sûreté et la sécurité de navigation afin de contribuer à la paix et à la stabilité régionales et mondiales. -VNA

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