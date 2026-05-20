Politique

Le Sénat américain approuve la nouvelle ambassadrice au Vietnam

Le Sénat américain a approuvé, le 18 mai après-midi (heure américaine), la nomination de Jennifer Wicks McNamara au poste d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis au Vietnam.

Le Capitole des États-Unis à Washington D.C. Photo : Xinhua/VNA
Le Capitole des États-Unis à Washington D.C. Photo : Xinhua/VNA


Hanoï, 20 mai (VNA) – Le Sénat américain a approuvé, le 18 mai après-midi (heure américaine), la nomination de Jennifer Wicks McNamara au poste d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis au Vietnam.

Le site web officiel du Sénat américain a indiqué qu'un ensemble de 49 nominations, dont celle d'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, a été approuvé par un vote enregistré de 46 voix pour et 43 contre.

Mme Jennifer Wicks McNamara a été nommée par le président Donald Trump pour succéder à Marc E. Knapper, dont le mandat s'est achevé plus tôt cette année. Elle occupe actuellement le poste de directrice du Bureau des nominations présidentielles à la Maison Blanche, fonction qu'elle exerce depuis 2012 et sous quatre administrations américaines.

Forte de plus de 30 ans d'expérience au sein de l'administration fédérale, elle est considérée comme une fonctionnaire chevronnée possédant une expertise approfondie en matière de gouvernance, d'affaires législatives et de politique étrangère.

Au cours de sa carrière au sein du département d'État américain, Jennifer Wicks McNamara a occupé plusieurs postes clés, notamment celui de conseillère principale pour les affaires législatives et publiques auprès du sous-secrétaire d'État à la gestion, et celui d'assistante spéciale du secrétaire d'État adjoint à l'administration.

Elle aurait joué un rôle déterminant dans la modernisation du système de titres diplomatiques du département d'État américain et aurait également participé à la planification des transitions présidentielles. - VNA

source
#Sénat américain #approuve #nouvelle ambassadrice au Vietnam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des délégués rendent hommage au Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

L’ambassade du Vietnam au Laos célèbre le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh

Durant la commémoration, les participants ont pu découvrir une exposition numérique présentant près de 300 photographies et documents précieux. Celle-ci s'articulait autour de quatre thématiques : l'empreinte historique du Président Ho Chi Minh, sa figure en tant que symbole de la nation, sa perception par les amis internationaux, et la pérennité de son héritage dans la nouvelle ère de développement du Vietnam.

La secrétaire d’État aux Affaires étrangères suédois Dag Hartelius (gauche) et le ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung. Photo: VNA

Promotion d’une coopération Vietnam-Suède plus large, concrète et performante

Lors de la visite du secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères suédois, Dag Hartelius, les autorités vietnamiennes et suédoises ont réaffirmé leur volonté d’approfondir une coopération bilatérale « plus large, plus substantielle et plus efficace », en s’appuyant notamment sur le cadre de Partenariat stratégique en science, technologie et innovation établi en 2025.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, à Hanoï.

Le dirigeant To Lam reçoit le ministre indien de la Défense Rajnath Singh

Le 19 mai à Hanoï, le dirigeant To Lam a reçu le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, en visite officielle au Vietnam. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage le partenariat stratégique global renforcé entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense, du commerce, des sciences et technologies.

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée le 19 mai au siège du ministère vietnamien de la Défense à Hanoï.

Le ministre indien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, effectue les 18 et 19 mai une visite officielle au Vietnam à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays et du récent relèvement de leurs relations au rang de partenariat stratégique global renforcé. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de défense, de formation et d’industrie militaire.

Les dirigeants de Hanoï et de Saint-Pétersbourg ont signé un mémorandum d'accord, s'engageant à renforcer la coopération pratique en matière d'aménagement et de gestion urbains, d'échanges économiques et culturels, de tourisme, d'éducation et de liens entre les peuples. Photo: VNA

Hanoï et Saint-Pétersbourg souhaitent une coopération plus substantielle

Une délégation de Hanoi, conduite par Phung Thi Hong Ha, a effectué le 18 mai une visite de travail à Saint Petersburg afin de renforcer la coopération décentralisée entre les deux villes. À cette occasion, les dirigeants des deux parties ont signé un mémorandum d’accord visant à élargir la coopération dans des domaines.

L’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong, s’exprime lors du séminaire sur la pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale, à Dacca. Photo : VNA

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale reste d’actualité aujourd’hui

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale conserve toute sa pertinence face aux défis mondiaux croissants, tels que les conflits, les divisions sociales et l’instabilité économique. Son message de solidarité, de consensus et de primauté des intérêts nationaux sur les clivages régionaux demeure un précieux enseignement pour de nombreux pays en développement.

Le président israélien Isaac Herzog (droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA

Israël salue le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est

Le président israélien Isaac Herzog a réaffirmé l’importance accordée par Israël à ses relations avec le Vietnam, qualifié de partenaire dynamique au rôle croissant en Asie du Sud-Est, lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur vietnamien Nguyen Ky Son le 18 mai à Jérusalem.