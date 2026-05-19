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À Persan, la place Hô Chi Minh : un symbole de l'amitié franco-vietnamienne

Nichée au cœur de cette commune de plus de 14 000 habitants, bordée par l'Oise, la Place Hô Chi Minh surprend et émeut les passants par sa symbolique forte, rappelant les liens profonds tissés entre les deux nations au siècle dernier.

La place Hô Chi Minh à Persan. Photo: VNA
La place Hô Chi Minh à Persan. Photo: VNA

Paris (VNA) - À l'occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2025), l’attention se porte sur la ville de Persan, située dans le département du Val-d’Oise, à environ quarante kilomètres au nord de Paris, où une place portant le nom de l'éminent dirigeant et père vénéré de la nation vietnamienne, témoigne d'une histoire commune singulière.

Nichée au cœur de cette commune de plus de 14 000 habitants, bordée par l'Oise, la Place Hô Chi Minh surprend et émeut les passants par sa symbolique forte, rappelant les liens profonds tissés entre les deux nations au siècle dernier.

Bien que la date exacte de l'inauguration de cette place reste peu documentée, les chercheurs soulignent que cette période correspond à l'apogée des mouvements pacifistes et de solidarité avec le Vietnam, consécutifs à la victoire de Diên Biên Phu en 1954 et à l'opposition à la guerre américaine.

​Selon Tran Thu Dung, écrivaine et chercheuse culturelle résidant en France, le choix de tels noms de rues porte de souvenirs, véhicule un message historique, et reflète les valeurs qu'une société souhaite mettre en exergue.

À travers ses recherches, elle précise que Hô Chi Minh est l'une des rares figures vietnamiennes honorées dans la toponymie française, avec huit sites recensés, dont cinq en France métropolitaine et trois dans les territoires d'outre-mer. Pour cette spécialiste, la pérennité de ces dénominations après plusieurs décennies illustre non seulement l'empreinte historique de la lutte pour l'indépendance du Vietnam au 20e siècle, mais aussi le respect d'une partie de la population française pour les idéaux d’indépendance nationale, l’aspiration à la paix portés par le leader vietnamien.

Le témoignage des résidents locaux vient confirmer cette dimension mémorielle, à l'image de Martine Panitier, habitante de Persan âgée de 68 ans, pour qui cette place est non seulement un lieu emblématique de la ville, mais aussi un symbole de mémoire et de gratitude envers ceux qui ont marqué l'histoire. Sans être une spécialiste de l'histoire politique asiatique, elle perçoit ce lieu comme un hommage nécessaire à une figure ayant marqué l'histoire mondiale et comme un pont culturel permettant de mieux appréhender le Vietnam. Selon elle, le maintien de noms de rues ou de places, comme la place Hô Chi Minh à Persan, ne revêt pas seulement une valeur commémorative, mais contribue également à rappeler l’histoire, les bouleversements du monde, ainsi que l’importance de la paix dans les sociétés contemporaines. La conservation de tels noms permet aux jeunes générations de s'interroger sur le passé.

​Aujourd'hui, loin de toute mise en scène solennelle, la Place Hô Chi Minh vit au rythme ordinaire de la banlieue parisienne, entre les trajets scolaires des enfants et les promenades des riverains. Pourtant, cette présence discrète revêt une importance capitale pour la communauté vietnamienne et les historiens, car elle rappelle le séjour de celui qui s'appelait alors Nguyen Ai Quoc en France dès 1911. Plus d'un demi-siècle après les grands bouleversements du 20e siècle, ce petit coin de Persan demeure un témoin historique, un symbole vivant de la solidarité internationale et une aspiration à la paix du peuple dans tout le monde. -VNA

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