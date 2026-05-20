Le site cambodgien CEN met à l’honneur le Président Ho Chi Minh

Phnom Penh (VNA) – À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), le site d’information cambodgien Cambodia Express News (CEN) a publié un article sur le Héros national du Vietnam.
L’article revient sur la vie, la carrière et le parcours révolutionnaire du Président Ho Chi Minh, tout en soulignant les réalisations et l’héritage qu’il a laissés au peuple vietnamien.
L’article rappelle que le 2 septembre 1945, le Président Ho Chi Minh a proclamé la Déclaration d’indépendance devant le peuple vietnamien et le monde entier. Lors de ce discours historique prononcé sur la place de Ba Dinh à Hanoï, il a affirmé que « rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté ».
L’article met également en avant plusieurs traits marquants du héros national vietnamien Ho Chi Minh, notamment son patriotisme, sa maîtrise de plusieurs langues étrangères ainsi que sa renommée en tant que journaliste au Vietnam et à l’étranger. Il souligne aussi qu’il fut le fondateur de la presse révolutionnaire vietnamienne avec la création du journal Thanh Nien (Jeunesse) le 21 juin 1925. -VNA
L’ambassade du Vietnam au Laos célèbre le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh
Durant la commémoration, les participants ont pu découvrir une exposition numérique présentant près de 300 photographies et documents précieux. Celle-ci s'articulait autour de quatre thématiques : l'empreinte historique du Président Ho Chi Minh, sa figure en tant que symbole de la nation, sa perception par les amis internationaux, et la pérennité de son héritage dans la nouvelle ère de développement du Vietnam.