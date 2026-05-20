Le plus haut législateur appelle à professionnaliser davantage la Commission des affaires des députés

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a demandé à la permanence de la Commission des affaires des députés de renforcer la qualité et le professionnalisme de ses activités, lors d’une séance de travail tenue le 20 mai sur les priorités pour 2026 et le mandat 2026-2031.

Il a insisté sur plusieurs orientations majeures : améliorer la qualité des conseils stratégiques, simplifier les procédures, renforcer la transparence du travail du personnel, rendre le travail des députés plus concret et plus professionnel et accélérer la transformation numérique au service de la gestion, de la supervision et de la prise de décision.

Depuis sa création, la Commission des affaires des députés a rapidement stabilisé son organisation et consolidé son appareil, tout en formulant en temps opportun des propositions sur plusieurs dossiers majeurs revêtant une profonde portée politique, juridique et pratique, notamment le projet de réorganisation et de réforme de l’appareil organisationnel, la révision de la Loi électorale, la création du Conseil électoral national, ainsi que les travaux liés aux élections et au personnel du premier session parlementaire. Elle a également contribué à l’orientation des Conseils populaires locaux après la réorganisation administrative et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le président de l’AN a salué les résultats obtenus en 2025 et durant les cinq premiers mois de 2026, soulignant les efforts déployés par les responsables et les fonctionnaires de la Commission dans un contexte marqué par des missions complexes exigeant un haut niveau politique, juridique et technique.

Concernant les tâches à venir, Tran Thanh Man a demandé à la Commission de passer d’un rôle de conseil procédural à celui de conseil stratégique, fondée sur la conception des politiques publiques, la normalisation des procédures, le contrôle de qualité et la capacité d’anticipation.

Les rapports et propositions devront désormais privilégier l’analyse et les recommandations concrètes plutôt que la simple description. Ils devront comporter des données chiffrées, des comparaisons, des évaluations d’impact, des solutions précises ainsi qu’une définition claire des responsabilités.

Le dirigeant vietnamien a également rappelé l’exigence formulée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, visant à construire un appareil administratif "rationalisé, performant, efficace et efficient".

Il a demandé à la Commission de collaborer étroitement avec les organes concernés afin de finaliser le projet de réorganisation interne du Conseil des ethnies, des Commissions de l'AN, du Bureau de l’AN et de l’Audit d’État. L’objectif est d’éviter les chevauchements de compétences et de garantir un fonctionnement plus efficace après la restructuration.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Le président de l’AN a également insisté sur la nécessité de renforcer la décentralisation tout en maintenant un contrôle strict des responsabilités. Selon lui, chaque niveau doit assumer pleinement les compétences qui lui sont attribuées sans transférer inutilement les dossiers à l’échelon supérieur.

En matière institutionnelle, il a demandé d’accélérer la révision des règlements de fonctionnement des organes parlementaires, de préparer soigneusement la révision et le complément de la résolution de l’Assemblée nationale relative au recueil et au vote de confiance.

Concernant la transformation numérique, Tran Thanh Man a appelé à la création d’une base de données commune sur les députés, les membres des Conseils populaires et les personnels relevant de la compétence du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Selon lui, la numérisation devait servir directement la gestion, la supervision et la prise de décision, tout en simplifiant les procédures administratives et en réduisant les délais de traitement. -VNA