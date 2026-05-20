Politique

L’ambassade du Vietnam au Laos célèbre le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh

Durant la commémoration, les participants ont pu découvrir une exposition numérique présentant près de 300 photographies et documents précieux. Celle-ci s'articulait autour de quatre thématiques : l'empreinte historique du Président Ho Chi Minh, sa figure en tant que symbole de la nation, sa perception par les amis internationaux, et la pérennité de son héritage dans la nouvelle ère de développement du Vietnam.

Des délégués rendent hommage au Président Ho Chi Minh. Photo: VNA
Des délégués rendent hommage au Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Laos a organisé solennellement, le 19 mai à Vientiane, une série d’activités commémoratives à l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026).

L’événement a réuni plus de 300 délégués issus de l’ambassade, des organes représentatifs vietnamiens, des associations de la communauté vietnamienne, des entreprises ainsi que des étudiants vivant au Laos. La partie laotienne était représentée par l’Artiste national Douangmixay Likaya, ainsi que par des responsables du journal Pasaxon, de la Radio nationale et de la Télévision nationale du Laos.

Avant la cérémonie officielle, les délégués ont déposé des fleurs au complexe monumental dédié aux Présidents Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong au Parc de l'amitié Laos - Vietnam. Ils ont ensuite visité une exposition de livres intitulée « Symbole de l'époque ».

Durant la commémoration, les participants ont pu découvrir une exposition numérique présentant près de 300 photographies et documents précieux. Celle-ci s'articulait autour de quatre thématiques : l'empreinte historique du Président Ho Chi Minh, sa figure en tant que symbole de la nation, sa perception par les amis internationaux, et la pérennité de son héritage dans la nouvelle ère de développement du Vietnam. Les délégués ont également regardé le film documentaire « Vietnam - Ho Chi Minh garde intacte une voie », qui retrace sa pensée, sa moralité et son mode de vie simple.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a affirmé que cet anniversaire était une occasion d'exprimer sa gratitude envers le Président Ho Chi Minh, mais aussi d'encourager chaque cadre, membre du Parti et citoyen vietnamien à suivre son exemple à travers des actions concrètes.

Il a souligné que la pensée Ho Chi Minh demeure le fil conducteur de la révolution vietnamienne, notamment ses valeurs d'indépendance, d'autonomie, de grande union nationale et de développement culturel.

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Des élèves de l’école bilingue Nguyen Du récitent des poèmes et présentent des récits consacrés à la vie du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

À cette occasion, l’ambassadeur a lancé un mouvement de lecture et d'apprentissage tout au long de la vie au sein de la communauté des résidents vietnamiens au Laos. Pour soutenir cette initiative, le comité d’organisation a offert l'ouvrage « Sur les pas de l'Oncle Ho » du professeur et Dr Trinh Quang Phu à des représentants d'organisations et d'associations locales.

La commémoration a été marquée par le témoignage de l'Artiste national lao Douangmixay Likaya sur ses rencontres avec le Président Ho Chi Minh et ses compositions symphoniques dédiées aux relations bilatérales. Des élèves de l’école bilingue Nguyen Du ont par ailleurs participé au programme en récitant des poèmes et en partageant des récits consacrés à la vie du Père de la nation.-VNA

#136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh #ambassade du Vietnam au Laos
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