Politique

Le Vietnam et la Croatie souhaitent booster leur coopération en matière de défense

Gordan Grlić Radman, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, actuellement en visite de travail au Vietnam a été reçu par le général d'armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense dans l'après-midi du 19 mai, à Hanoï.

Le général d'armée Phan Van Giang (à droite), membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu dans l'après-midi du 19 mai, à Hanoï, Gordan Grlić Radman, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie. Photo : VGP
Le général d'armée Phan Van Giang (à droite), membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu dans l'après-midi du 19 mai, à Hanoï, Gordan Grlić Radman, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie. Photo : VGP

Hanoï (VNA) - Le général d'armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu dans l'après-midi du 19 mai, à Hanoï, Gordan Grlić Radman, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, actuellement en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam accorde toujours une importance primordiale à la consolidation de ses relations d’amitié traditionnelles avec les pays de la région des Balkans, au sein de laquelle la Croatie est considérée comme un partenaire prioritaire. Il a exprimé sa haute appréciation pour les résultats concrets de la coopération bilatérale dans des domaines tels que la politique, la diplomatie, l’économie, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples. Il a réaffirmé que le Vietnam poursuit une politique étrangère axée sur l'indépendance, l'autonomie, la résilience, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures.

Il a également réaffirmé la politique de défense vietnamienne des « Quatre Non » et exprimé la volonté du pays de développer les relations bilatérales et multilatérales en matière de défense sur la base de l’égalité et du respect mutuel des intérêts partagés, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense Phan Van Giang a affirmé que la coopération de défense entre le Vietnam et la Croatie recèle encore d'importants potentiels pour la promouvoir dans les temps à venir. Il a émis le souhait de voir le ministre Gordan Grlić Radman continuer à soutenir activement le renforcement des liens entre les deux ministères de la Défense.

Pour l’avenir, il a proposé de se concentrer sur plusieurs axes majeurs : l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment les visites de haut niveau ; la signature de documents-cadres de coopération ; la formation des cadres ; le développement de l’industrie de défense ; la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU ; ainsi qu’une coordination renforcée dans le cadre du partenariat entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

Le général Phan Van Giang a précisé que le ministère vietnamien de la Défense est disposé à accueillir des délégations croates désireuses d’explorer des opportunités de partenariat concrètes, fondées sur les besoins et les intérêts de chaque partie. De plus, le Vietnam est prêt à recevoir des militaires croates pour l'apprentissage de la langue vietnamienne ou pour suivre des cours destinés aux officiers de défense internationaux au sein de ses académies et écoles militaires de renom.

À cette occasion, il a officiellement invité les entreprises croates à participer à la troisième édition de l'Exposition internationale de défense du Vietnam, qui se tiendra en décembre 2026.

Pour sa part, le ministre Gordan Grlić Radman s'est dit heureux et honoré de visiter le siège du ministère vietnamien de la Défense à l'occasion du 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890-19 mai 2026). Il a affirmé que le Vietnam est un partenaire important de la Croatie en Asie du Sud-Est et a exprimé la volonté de la Croatie de développer sa coopération avec le pays, conformément aux intérêts et aux besoins des deux nations, notamment dans le domaine de la défense.-VNA

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