Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l’ambassadeur de Russie au Vietnam

Le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadeur russe Gennady Bezdetko ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie, notamment dans les domaines de l’énergie, des sciences-technologies et de la transition verte.

Le Premier ministre Le Minh Hung (dtroite) et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (dtroite) et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko. Photo : VNA


Hanoï, 18 mai (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, dans l’après-midi du 18 mai au siège du gouvernement, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko.

Lors de la rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a salué les progrès positifs enregistrés ces derniers temps dans le cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie, notamment le maintien régulier des échanges et contacts de haut niveau entre les deux pays, le renforcement de la coopération et la valorisation des acquis obtenus, ainsi que la poursuite de nouvelles orientations de coopération d’intérêt mutuel dans tous les domaines.

Appréciant les efforts déployés par l’ambassadeur et l’ambassade de Russie au Vietnam, Le Minh Hung a souhaité que Gennady Bezdetko poursuive sa coordination étroite avec les ministères, secteurs et organismes vietnamiens afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus au plus haut niveau et de contribuer à approfondir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur Gennady Bezdetko a chaleureusement félicité Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre, soulignant qu’il s’agissait d’une haute responsabilité. Il a réaffirmé que la Russie attachait toujours une grande importance aux relations d’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, considéré comme l’un de ses partenaires majeurs dans la région Asie-Pacifique.

L’ambassadeur russe s’est également félicité des avancées positives enregistrées récemment dans la coopération bilatérale ainsi que des nombreux potentiels de collaboration encore à exploiter. Il a affirmé que la Russie, tout comme lui-même à titre personnel, était prête à coopérer étroitement avec les ministères, secteurs, collectivités locales et entreprises vietnamiennes afin de concrétiser les orientations de coopération définies par les hauts dirigeants des deux pays, en favorisant une coopération substantielle tant dans les domaines traditionnels que dans les nouveaux secteurs, notamment la sécurité énergétique, la transition verte et les sciences et technologies.

Le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadeur Gennady Bezdetko ont également convenu de plusieurs orientations et mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, allant de la politique et de la diplomatie à l’économie, au commerce, à l’énergie, au pétrole et au gaz, aux sciences et technologies, à l’éducation-formation, à la culture et au tourisme.

Les deux parties se sont en outre accordées pour coordonner l’organisation des activités marquant le 35e anniversaire de l’établissement des relations ASEAN–Russie. À cette occasion, Le Minh Hung a affirmé le soutien du Vietnam au renforcement du partenariat stratégique ASEAN–Russie ainsi qu’à la promotion du dialogue et d’une coopération concrète dans les domaines d’intérêt commun tels que l’économie, le commerce, l’énergie, les sciences et technologies, l’éducation-formation, la connectivité et la réponse aux défis sécuritaires non traditionnels, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a adressé ses salutations au président russe Vladimir Poutine, au Premier ministre Mikhaïl Michoustine ainsi qu’aux dirigeants russes, tout en remerciant les dirigeants et le peuple russes pour les sentiments amicaux sincères. - VNA

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#Vietnam #Russie #relations
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