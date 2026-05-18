Politique

La jeune génération vietnamienne en Australie suit l’exemple du Président Hô Chi Minh

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026), l’ambassade du Vietnam en Australie a organisé le 16 mai une cérémonie solennelle d’offrande d’encens en hommage au Président Hô Chi Minh à l’autel qui lui est dédié au sein de l’ambassade.

Lors de la rencontre thématique intitulée « Étudier et suivre l’exemple moral du Président Hô Chi Minh ». Photo : VNA
Lors de la rencontre thématique intitulée « Étudier et suivre l’exemple moral du Président Hô Chi Minh ». Photo : VNA

Sydney (VNA) - À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026), l’ambassade du Vietnam en Australie a organisé le 16 mai une cérémonie solennelle d’offrande d’encens en hommage au Président Hô Chi Minh à l’autel qui lui est dédié au sein de l’ambassade.

L’événement a réuni l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, ainsi que des représentants des associations vietnamiennes, des intellectuels, de la communauté vietnamienne et des associations étudiantes vietnamiennes à Canberra.

L’ambassadeur Pham Hung Tam a salué les contributions actives de la communauté vietnamienne en Australie au soutien des activités diplomatiques, au renforcement de la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l’innovation, de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à la promotion de la culture vietnamienne auprès des amis internationaux.

Selon lui, ces initiatives traduisent également la mise en œuvre de la pensée et du style diplomatique du Président Hô Chi Minh dans le contexte actuel. Il a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Australie continue de renforcer son unité, de bien s’intégrer à la société australienne et de promouvoir son dynamisme et sa créativité afin de contribuer davantage au développement des relations Vietnam–Australie ainsi qu’à l’essor du pays dans cette nouvelle phase de développement.

À cette occasion, le Consulat général du Vietnam à Sydney a également organisé une rencontre thématique intitulée « Étudier et suivre l’exemple moral du Président Hô Chi Minh », en présence des représentants de la mission diplomatique, de l’Association des étudiants vietnamiens et de nombreux membres de la communauté vietnamienne de Sydney.

Cette activité a permis aux participants d’approfondir leurs connaissances sur la vie, la carrière et la pensée du Président Hô Chi Minh, tout en renforçant la conscience politique ainsi que les liens de solidarité au sein de la communauté vietnamienne en Australie.

Interrogée par la VNA, Mai Thi Thanh Chung, étudiante vietnamienne en Australie, a estimé que l’exemple moral du Président Hô Chi Minh constitue une véritable source d’inspiration pour la jeune génération, qui s’efforce de suivre son exemple au quotidien afin de devenir des citoyens à la fois compétents et engagés.

Selon elle, les étudiants vietnamiens en Australie s’attachent toujours à promouvoir une image positive du Vietnam à travers l’esprit de solidarité, d’entraide et de responsabilité envers la communauté.

De son côté, Tran Binh Minh, membre du secrétariat et chef du bureau de l’Association des étudiants vietnamiens en Australie, a confié que chaque fois qu’il découvre davantage le parcours du Président Hô Chi Minh dans sa quête pour l’indépendance nationale, il ressent plus profondément encore la responsabilité de la jeune génération envers la Patrie.

Ce qui inspire particulièrement Tran Binh Minh chez le Président Hô Chi Minh, ce ne sont pas seulement ses idéaux élevés et sa volonté inébranlable, mais aussi son esprit d’auto-apprentissage, son mode de vie simple et son dévouement constant au peuple et à la nation.

Selon lui, suivre l’exemple du Président Hô Chi Minh signifie non seulement cultiver des valeurs morales et un mode de vie exemplaire, mais aussi poursuivre sans relâche l’acquisition de connaissances et la maîtrise des technologies, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle (IA), des données et de l’innovation.

Il estime que cet esprit rejoint également les orientations de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, qui identifie les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels du développement national.

Tran Binh Minh souhaite ainsi poursuivre son engagement dans les études, la recherche et la mise en réseau des connaissances au sein de la communauté étudiante vietnamienne en Australie, afin de créer davantage d’espaces d’échanges, de partage d’expériences et de diffusion de l’esprit d’apprentissage, de créativité et de service à la communauté.

Selon lui, chaque jeune Vietnamien vivant à l’étranger, qu’il contribue par la recherche scientifique, des projets technologiques ou des initiatives communautaires concrètes, participe à sa manière à poursuivre le chemin tracé par le Président Hô Chi Minh pour bâtir un Vietnam puissant, prospère, civilisé et heureux.- VNA

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