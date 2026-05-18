Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le ministre croate des Affaires étrangères et européennes

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au renforcement de ses relations avec ses partenaires traditionnels en Europe, dont la Croatie.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu, le 18 mai à Hanoï, le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman, en visite officielle au Vietnam.

Saluant cette visite, effectuée en compagnie d’une délégation d’entreprises croates de premier plan, le Premier ministre Le Minh Hung a estimé qu’elle contribuerait à renforcer de manière plus concrète et efficace les relations d’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Croatie.

Félicitant la Croatie pour ses récentes réalisations socio-économiques, notamment son adhésion réussie à la zone euro et à l’espace Schengen en 2023, le chef du gouvernement vietnamien a salué le rôle et la position croissants de la Croatie au sein de l’Union européenne ainsi qu’en Europe centrale et orientale. Il a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au renforcement de ses relations avec ses partenaires traditionnels en Europe, dont la Croatie.

Le Premier ministre a proposé aux deux parties d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et de renforcer la coopération entre ministères, secteurs, collectivités locales et entreprises des deux pays afin d’approfondir davantage la confiance politique et d’insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale.

S’appuyant sur les excellentes relations bilatérales et le vaste potentiel de coopération encore inexploité, Le Minh Hung a appelé à obtenir des avancées concrètes dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. Il a notamment proposé de doubler le volume des échanges commerciaux bilatéraux par rapport au niveau actuel de 161 millions de dollars, d’étudier la création d’un comité mixte de coopération économique afin d’établir un cadre de coopération stable, durable et efficace, ainsi que d’encourager les entreprises croates à investir dans des secteurs où la Croatie dispose d’atouts et le Vietnam de besoins, tels que les ports maritimes, la logistique, les énergies renouvelables, le tourisme, les sciences et technologies, la transformation numérique, l’innovation et la lutte contre le changement climatique.

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Réunion entre le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman. Photo: VNA

Le Premier ministre a également demandé à la Croatie de continuer à jouer un rôle actif au sein de l’Union européenne, en encourageant les autres États membres à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), contribuant ainsi à dynamiser les relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et l’UE en général, ainsi qu’entre le Vietnam et la Croatie en particulier. Il a par ailleurs appelé au soutien de la Croatie en faveur de la levée rapide du « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits halieutiques vietnamiens, au regard des efforts sérieux et résolus déployés par le Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Remerciant chaleureusement le Premier ministre vietnamien pour son accueil, Gordan Grlić Radman s’est déclaré heureux et honoré d’effectuer sa première visite officielle au Vietnam en tant que chef de la diplomatie croate, à l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, qu’il a qualifié de symbole de la dignité et de la conscience de l’humanité.

Félicitant le Vietnam pour ses remarquables réalisations en matière de développement socio-économique, de politique étrangère et d’intégration internationale ces dernières années, le ministre croate a affirmé que la Croatie attachait une grande importance à son amitié traditionnelle avec le Vietnam, tout en soulignant le rôle important du Vietnam dans le maintien et le renforcement de la paix, de la sécurité et de la coopération dans la région.

Soulignant que le Vietnam figurait parmi les partenaires les plus importants de la Croatie en Asie du Sud-Est, Gordan Grlić Radman a exprimé le souhait de promouvoir une coopération plus substantielle et plus efficace, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, de l’énergie, des ports maritimes, du tourisme, de la logistique ainsi que des échanges entre les entreprises des deux pays.

Le ministre croate a exprimé sa gratitude et son plein accord avec les orientations de coopération proposées par le Premier ministre vietnamien, affirmant que la Croatie était prête à coopérer étroitement avec le Vietnam afin de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, de renforcer les échanges de délégations, de promouvoir les consultations politiques, de soutenir les liens entre les entreprises et d’élargir la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Il a enfin souligné que la Croatie appréciait le rôle croissant du Vietnam dans la région Asie-Pacifique, au sein de l’ASEAN et dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il a réaffirmé que la Croatie continuerait à soutenir le renforcement des relations Vietnam-UE, notamment à travers la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), l’encouragement à la ratification rapide de l’EVIPA par les États membres restants et l’extension de la coopération à de nouveaux domaines conformes aux priorités du partenariat stratégique Vietnam-UE.

Il a également exprimé le souhait que les deux pays poursuivent leur étroite coordination dans les forums multilatéraux afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. - VNA

#Le Minh Hung #Croatie #Vietnam
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