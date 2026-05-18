Économie

Industrie verte : le Vietnam et la Chine accélèrent leur coopération stratégique

En maintenant des canaux de communication fluides et en favorisant les transferts de technologies propres, le Vietnam et la Chine entendent approfondir leur partenariat de coopération stratégique intégral et œuvrer à la construction d'une communauté d'avenir partagé de portée stratégique dans la nouvelle ère.

Des délégués participent au Programme de coopération et d’échanges sur l’industrie verte Vietnam-Chine. Photo: VNA
Des délégués participent au Programme de coopération et d’échanges sur l’industrie verte Vietnam-Chine. Photo: VNA

Pékin (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Chine, en collaboration avec le Centre de coopération internationale relevant de la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine (NDRC), a organisé le 18 mai à Pékin le Programme de coopération et d’échanges sur l’industrie verte Vietnam-Chine. Cet événement s’inscrivait dans une volonté commune de renforcer le dialogue politique, de partager des expertises et de dynamiser la coopération concrète entre les institutions, les organisations et les entreprises des deux pays face aux défis environnementaux mondiaux et au changement climatique.

Cet événement a réuni environ 80 délégués, représentants des ministères vietnamiens des Finances, de l’Agriculture et du Développement rural, et de l’Industrie et du Commerce, ainsi que 70 invités issus d'entreprises, des parcs industriels et des centres de formation des deux pays.

Lors de son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a affirmé que le développement vert et durable demeure une orientation stratégique majeure du Parti et de l’État vietnamiens. Il a souligné que les orientations du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam placent désormais la protection de l’environnement au même rang que le développement économique et social, faisant de la croissance verte un levier essentiel pour la restructuration du modèle économique et l’amélioration de la compétitivité nationale sur la période 2026-2030. Saluant les avancées de la Chine en matière d’énergies renouvelables, de gestion environnementale et de marché du carbone, le diplomate a réitéré le vaste potentiel de coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays dans le domaine de l’industrie verte.

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L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, s'exprime lors du programme. Photo: VNA

De son côté, le directeur du Centre de coopération internationale de la NDRC, Wu Hongliang, s'appuyant sur le protocole d'accord sur le développement vert signé en décembre 2023, a proposé trois axes de collaboration prioritaires pour l'avenir : l'harmonisation des réglementations en vue d'établir des normes environnementales communes ; la promotion de la coopération dans les domaines de la production verte, des énergies propres et de l'économie circulaire ; et le renforcement des mécanismes de soutien technique et humain à long terme. Il a rappelé qu'en cette année de lancement du « 15e Plan quinquennal », la Chine maintient la priorité sur la sécurité écologique, le développement vert et durable, la NDRC s'engageant à agir comme une passerelle pour porter la coopération industrielle avec le Vietnam vers une nouvelle hauteur.

La session d’échanges a permis aux représentants de grands groupes tels que FPT et Vietinbank pour le Vietnam, ainsi qu’à plusieurs entreprises technologiques et environnementales chinoises basées à Tianjin, Jiangsu et Shanghai, de partager leurs expériences pratiques. Les débats ont porté sur des solutions innovantes liées à l’économie circulaire, au traitement de la pollution de l’eau, au financement vert, à la gestion des déchets solides et à la transformation des déchets en énergie (waste-to-energy).

En conclusion, les participants ont salué la réussite de ce programme qui ouvre des perspectives prometteuses et marque une nouvelle étape dans le rapprochement bilatéral. Ce forum constitue une plateforme solide pour consolider l’amitié et la connectivité stratégique, tout en valorisant la complémentarité des deux économies. En maintenant des canaux de communication fluides et en favorisant les transferts de technologies propres, le Vietnam et la Chine entendent approfondir leur partenariat de coopération stratégique intégral et œuvrer à la construction d'une communauté d'avenir partagé de portée stratégique dans la nouvelle ère. -VNA

#Programme de coopération et d’échanges sur l’industrie verte #Chine #coopération stratégique
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