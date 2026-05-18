Économie

Le Vietnam généralisera l’essence E10 à partir du 1er juin

Le Vietnam franchira une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec la généralisation de l’essence biologique E10 à partir du 1er juin 2026. Cette mesure vise à réduire les émissions polluantes, diminuer la dépendance aux énergies fossiles et encourager l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement.

La station-service Tran Phu, dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, distribue de l’essence E10 aux clients. Photo: VNA
La station-service Tran Phu, dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, distribue de l’essence E10 aux clients. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À compter du 1er juin 2026, l’essence biologique E10 sera officiellement distribuée dans tout le Vietnam, conformément à la feuille de route définie par le ministère de l’Industrie et du Commerce. Cette mesure constitue une étape importante de la transition énergétique du pays, visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à promouvoir des carburants plus respectueux de l’environnement.

L'Agence pour la surveillance et de développement du marché intérieur relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé aux principaux distributeurs et opérateurs pétroliers de préparer rapidement l’approvisionnement, les infrastructures de mélange, les équipements techniques et les réseaux de distribution afin d’assurer le déploiement simultané de l’E10 sur l’ensemble du territoire.

Selon le guide des biocarburants publié par le ministère, l’éthanol utilisé dans la fabrication de l’E10 est principalement produit au Vietnam à partir de manioc séché, de mélasse et d’autres sous-produits agricoles. L’essence E10 est composé de 90 % d’essence classique et de 10 % de bioéthanol

Les autorités soulignent que l’utilisation de ce carburant ne nécessite aucune modification des moteurs récents. Grâce à son indice d’octane élevé, l’éthanol améliore la combustion, réduit les risques de cliquetis, diminue la consommation de carburant et limite les émissions polluantes. Les éventuels effets sur certains joints ou composants en plastique concernent essentiellement les véhicules fabriqués avant 1993, les moteurs modernes étant conçus pour être compatibles avec les biocarburants.

Conformément à la circulaire 50/2025/TT-BCT, toutes les essences sans plomb devront être mélangées sous forme d’E10 pour les moteurs à essence à partir du 1er juin. L’essence E5 RON 92 continuera toutefois d’être commercialisée jusqu’à fin 2030.

Afin d’assurer le succès de cette transition, les entreprises du secteur ont été invitées à élaborer des plans adaptés à la demande du marché, à signer des contrats d’approvisionnement avec les unités de mélange et à moderniser leurs infrastructures. Le ministère insiste également sur la nécessité de garantir un approvisionnement continu afin d’éviter toute rupture dans la chaîne de distribution.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce coordonne actuellement avec les ministères et secteurs concernés l’élaboration d’un projet de résolution soumis au gouvernement. Ce texte permettra aux principaux opérateurs pétroliers de recourir à des services d’essais fournis par des organismes agréés afin de contrôler la qualité des carburants conformément aux normes techniques nationales, dans le but de compléter les procédures de délivrance des certificats d’enregistrement des installations de mélange de carburants.

Plusieurs localités ont déjà engagé les préparatifs. Dans la province de Lâm Dông, les autorités ont demandé aux entreprises d’investir dans des réservoirs, des pompes et des équipements de transport adaptés à l’E10. À Cân Tho, les stations-service ont renforcé les campagnes d’information auprès des consommateurs afin d’expliquer les avantages du nouveau carburant.

Selon des responsables de Petrolimex, les premières ventes d’E10 se déroulent de manière stable et la clientèle s’adapte progressivement à ce nouveau carburant. Cet accueil favorable est considéré comme un signal positif pour la transition énergétique et les objectifs de développement durable du Vietnam. -VNA

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