Économie

Technologies vietnamiennes : Tô Lâm appelle à une synergie entre État, universités et entreprises

La structuration d’un écosystème collaboratif réunissant État, universités, instituts de recherche et secteur privé -communément appelé modèle de la « triple hélice » -apparaît comme un enjeu stratégique majeur.

Utilisation d'un drone pour l'épandage de pesticides dans les rizières d'An Nhut, commune de Long Diên, Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Utilisation d'un drone pour l'épandage de pesticides dans les rizières d'An Nhut, commune de Long Diên, Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 120e anniversaire de l’Université nationale de Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé l’établissement à jouer un rôle pionnier dans la mise en œuvre des résolutions stratégiques du Parti, en se concentrant notamment sur la résolution des grands défis nationaux liés aux technologies stratégiques, aux technologies de base, aux technologies fondamentales ainsi qu’au développement de produits technologiques portant la marque vietnamienne.

L’université est également appelée à devenir un véritable centre de connexion entre le savoir et le développement, en renforçant les liens entre les établissements d’enseignement supérieur, l’État, les entreprises, les collectivités locales et la société.

Selon lui, les connaissances universitaires ne doivent pas se limiter aux amphithéâtres, aux laboratoires ou aux publications scientifiques, mais doivent être transformées en politiques publiques plus efficaces, en technologies utiles, en entreprises plus compétitives, en territoires plus développés et en une amélioration concrète de la qualité de vie de la population.

Son message traduit une ambition claire : faire de la science et de la technologie le principal moteur de la croissance économique future du pays et renforcer la capacité nationale à maîtriser ses propres innovations. Dans cette perspective, la structuration d’un écosystème collaboratif réunissant État, universités, instituts de recherche et secteur privé -communément appelé modèle de la « triple hélice » -apparaît comme un enjeu stratégique majeur.

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Des étudiants en stage pratique de programmation de microcontrôleurs au Collège technologique Vietnam - République de Corée, implanté dans la province de Bac Ninh. Photo: VNA

Pham Duc Nghiem, directeur adjoint de l'Agence de l'innovation et du développement des entreprises technologiques (relevant du ministère des Sciences et de la Technologies), estime que l'orientation du dirigeant Tô Lâm marque un tournant. L’objectif n’est plus seulement de produire des publications académiques, mais de formaliser des technologies brevetées et de susciter la création d'entreprises innovantes à partir des laboratoires.

Les entreprises apportent les problématiques concrètes du marché ; les instituts et universités fournissent les solutions scientifiques ; et l'État intervient comme facilitateur en élaborant les cadres réglementaires et les mécanismes d'incitation. Cette synergie ne doit plus se limiter à des transferts de technologies isolés, mais doit structurer un véritable marché de la science et de la technologie en valorisant les actifs de propriété intellectuelle comme des marchandises négociables.

L’introduction de cadres réglementaires expérimentaux (« sandboxes »), de mécanismes de financement forfaitaires fondés sur les résultats finaux ainsi que d’outils de gestion des risques à grande échelle apparaît désormais indispensable pour libérer le potentiel des start-up technologiques et des entreprises dérivées universitaires (spin-offs).

Le cadre législatif encadrant les spin-offs universitaires au Vietnam s'est progressivement consolidé à travers la Loi sur les entreprises, la Loi sur l'enseignement supérieur et la Loi sur la propriété intellectuelle. Récemment, la Loi sur la Capitale (amendée) de 2026, adossée au décret 271/2025, a ouvert des perspectives majeures pour les universités basées à Hanoi en les autorisant explicitement à fonder des entreprises ou à prendre des participations financières pour commercialiser leurs résultats de recherche.

Sur le terrain, la flexibilité des mécanismes de financement demeure une priorité pour les laboratoires, tandis que les entreprises privées réclament davantage d’incitations fiscales, un accès facilité au foncier et des barrières techniques protectrices plutôt que des subventions budgétaires directes. Parallèlement, la rémunération des chercheurs a connu des avancées significatives : ceux-ci peuvent désormais percevoir jusqu’à 30 % des bénéfices générés par la commercialisation de leurs découvertes.

Pour fluidifier ces relations, le Fonds national pour le développement de la science et de la technologie (NAFOSTED) est appelé à jouer un rôle central de tiers de confiance et d'intermédiaire d'affaires. Un projet de décret en cours d'examen par le gouvernement prévoit de formaliser cette fonction de passerelle institutionnelle au sein de l'écosystème d'innovation. - VNA

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