Économie

Forum des coopératives 2026 : vers une synergie avec le secteur privé

Ayant pour thème « Connecter l’économie coopérative à l’écosystème économique privé », le Forum national des coopératives 2026 a réuni environ 300 délégués et a permis de clarifier cette relation de complémentarité. En associant l’esprit de coopération aux capacités d’innovation du secteur privé, le Vietnam ambitionne de construire un écosystème économique durable et inclusif.

La présidente de l'Alliance des coopératives du Vietnam, Cao Xuan Thu s'exprime au Forum. Photo: VN Business
La présidente de l'Alliance des coopératives du Vietnam, Cao Xuan Thu s'exprime au Forum. Photo: VN Business

Hanoï (VNA) – Le 3e Forum national des coopératives 2026 s’est tenu dans la matinée du 10 avril au Centre international des conférences de Hanoï, à l’initiative de l’Alliance des coopératives du Vietnam, en coordination avec le magazine VN Business.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée des coopératives du Vietnam (11 avril), marquant également le 80e anniversaire de la lettre adressée par le président Hô Chi Minh appelant les propriétaires fonciers et les agriculteurs à rejoindre des coopératives agricoles (11 avril 1946 – 11 avril 2026), ainsi que du Mois d’action pour les coopératives en 2026.

S'exprimant lors de l'ouverture, Cao Xuan Thu Van, présidente de l'Alliance des coopératives du Vietnam, a rappelé que la Résolution n° 68-NQ/TW identifie désormais l'économie privée comme un moteur essentiel du pays. Dans ce cadre, l'enjeu majeur est de définir comment les coopératives peuvent collaborer avec les acteurs privés pour se développer mutuellement.

Selon les données de l’Alliance, le Vietnam comptait, en mars 2026, plus de 35 197 coopératives regroupant près de 7 millions de membres. Le secteur agricole reste prédominant avec 66,8 % des structures, jouant un rôle central dans la construction des zones rurales.

Le secteur non agricole, représentant 33,2 %, intervient dans l’industrie, le commerce, les transports et l’environnement.Actuellement, environ 78 % des coopératives fonctionnent de manière efficace. Près de 4 700 d’entre elles sont engagées dans des chaînes de valeur et 2 600 appliquent des technologies de pointe. Ces chiffres témoignent d’une transition : la coopérative ne se limite plus à un modèle de soutien social, mais devient un acteur économique dynamique capable de s’intégrer pleinement au marché.

Le forum a mis en lumière l’interdépendance des secteurs. Les entreprises privées ont besoin de zones de matières premières stables et organisées, tandis que les agriculteurs recherchent des débouchés durables et transparents. La connexion entre les coopératives et le secteur privé est donc présentée comme une nécessité objective.Les coopératives apportent la force du lien communautaire et la capacité de production à grande échelle à partir de petits exploitants.

En retour, le secteur privé apporte la technologie, une gestion moderne, des capitaux et l'accès aux marchés mondiaux. Plusieurs modèles de réussite ont été cités, allant de la transformation agricole pour l'exportation au tourisme communautaire utilisant les plateformes numériques.Malgré ces avancées, l’accès au crédit reste un défi pour de nombreuses coopératives.

Le gouverneur adjoint de la Banque d’État, Nguyen Ngoc Canh, a précisé que les difficultés ne proviennent pas seulement des politiques, mais aussi de la taille limitée des coopératives et du manque de transparence financière.Pour y remédier, la Banque d’État prévoit de réviser les procédures de prêt et d’encourager les banques à proposer des taux d’intérêt préférentiels pour les modèles liant coopératives et entreprises. Une révision des décrets sur les chaînes de valeur agricoles est également proposée afin d’améliorer les standards de qualité et de créer des bases de données partagées.

Do Manh Khoi, directeur adjoint du Département du développement des entreprises privées et de l'économie collective, relevant du ministère des Finances, a ajouté que les autorités locales doivent améliorer le cadre juridique et soutenir davantage la coordination entre les entreprises et les coopératives. Une gestion transparente et fluide est jugée essentielle pour faire de ce lien un moteur de développement communautaire.

Ayant pour thème « Connecter l’économie coopérative à l’écosystème économique privé », le Forum national des coopératives 2026 a réuni environ 300 délégués et a permis de clarifier cette relation de complémentarité. En associant l’esprit de coopération aux capacités d’innovation du secteur privé, le Vietnam ambitionne de construire un écosystème économique durable et inclusif. -VNA

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#Forum national des coopératives 2026 #Résolution n° 68
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