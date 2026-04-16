Le Vietnam s’inspire du modèle d’innovation de Zhongguancun à Pékin

Pékin (VNA) – Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a eu le 15 avril une séance de travail avec les dirigeants du parc scientifique et technologique de Zhongguancun à Pékin.



Cette activité a eu lieu à l’occasion de la visite d’État en Chine du secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam.



Lors de la séance de travail, Nguyen Duy Ngoc, également vice-président permanent du Comité de pilotage central du développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, a salué les réalisations de Pékin et Zhongguancun dans ces secteurs, estimant que de nombreuses expériences et modèles présentent une valeur de référence utile pour le Vietnam.



Il a souligné que le Vietnam accélère la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, qui identifie les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs importants d’un développement rapide et durable du pays.

Dans cet esprit, il a souhaité que Pékin, Zhongguancun et les organismes concernés chinois renforcent les échanges, partagent leurs expériences et développent la coopération avec les organismes et localités vietnamiens, dont la capitale Hanoï, notamment dans les domaines des villes intelligentes, de l’intelligence artificielle, de la robotique, des semi-conducteurs, des soins de santé aux personnes âgées, des technologies médicales et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.





Nguyen Duy Ngoc (2e de droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d’organisation du Comité central du PCV visite le parc scientifique et technologique de Zhongguancun à Pékin. Photo: VNA

De son côté, Jin Wei, membre du Comité permanent du Comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) et vice-maire de Pékin, a présenté à la délégation vietnamienne les grandes orientations de développement de la capitale chinoise en matière de sciences et technologies et d’innovation. Il s’est dit convaincu que, sur la base des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, les échanges et la coopération concrète continueront de s’élargir.



Zhongguancun est considéré comme l’un des modèles emblématiques de développement d’un écosystème de sciences, de technologies et d’innovation à grande échelle, avec une participation étroite de l’État, des établissements d’enseignement et des entreprises.



Lors de la séance de travail, les délégués vietnamiens se sont informés sur le modèle d’organisation, les mécanismes de gestion et les modalités de coordination de l’écosystème d’innovation, notamment le mécanisme de coordination entre les autorités publiques, les entreprises, les instituts de recherche et les universités dans la mise en œuvre des missions scientifiques et technologiques clés.



De nombreuses expériences de Zhongguancun partagées lors de cette rencontre peuvent constituer des références utiles pour le Vietnam dans ses efforts de recherche et de perfectionnement des mécanismes de développement des zones de haute technologie et des pôles d’innovation, ainsi que pour encourager la participation des entreprises à la résolution des grands défis technologiques nationaux.



Cette visite de travail à Zhongguancun a contribué à élargir les échanges et la coopération en matière de sciences, de technologies et d’innovation entre les organismes et localités du Vietnam, la ville de Pékin et les partenaires chinois concernés, au service de la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW. -VNA