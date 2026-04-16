Politique

Le législateur suprême vietnamien rencontre le président du Parlement géorgien

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân a souligné qu’il existait encore un potentiel important pour développer davantage la coopération dans les domaines où les deux parties excellent, notamment l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, le sport, la logistique et les transports, en particulier le transport ferroviaire.

Lê Quang Vinh
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à droite), présente un souvenir au président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili. Shalva. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à droite), présente un souvenir au président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili. Shalva. Photo: VNA

Istanbul (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’est entretenu jeudi 16 avril avec le président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili, en marge de la 152e session de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, en Turquie.

Saluant le développement positif des relations bilatérales ces dernières années et notant que les échanges commerciaux bilatéraux avaient dépassé 192 millions de dollars en 2025, le président Trân Thanh Mân a souligné qu’il existait encore un potentiel important pour développer davantage la coopération dans les domaines où les deux parties excellent, notamment l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, le sport, la logistique et les transports, en particulier le transport ferroviaire.

Concernant la coopération parlementaire, il a proposé de renforcer les échanges entre les dirigeants des deux parlements, leurs organes respectifs et les parlementaires, tout en favorisant le partage des orientations politiques et des expériences législatives.

Le législateur suprême vietnamien a également appelé à une coordination plus étroite et à un soutien mutuel accru au sein des instances interparlementaires régionales et internationales, ainsi qu’à un rôle renforcé des organes législatifs pour faciliter la mise en œuvre effective des accords bilatéraux.

Il a encouragé les deux parties à intensifier les échanges entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales à tous les niveaux, y compris les échanges entre les populations. Il a souligné le rôle essentiel des anciens étudiants vietnamiens ayant étudié en Géorgie dans le renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

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Vue de la rencontre entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et le président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili. Shalva. Photo: VNA

Pour sa part, le président Shalva Papuashvili a félicité le Vietnam pour l’élection réussie de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam et pour la réélection de Trân Thanh Mân à sa présidence.

Il a exprimé l’espoir que les deux parties continueraient de promouvoir la coopération entre leurs parlements, notamment au sein de l’UIP, et de maintenir des échanges réguliers par le biais des réseaux des jeunes parlementaires et des femmes parlementaires.

Le président du Parlement géorgien a également fait le point sur les récents développements en Géorgie et annoncé que la Géorgie prévoyait d’accueillir une conférence conjointe dans le cadre de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et de l’Assemblée parlementaire de la Coopération économique de la mer Noire (PABSEC), invitant l’Assemblée nationale du Vietnam à y participer et à contribuer au renforcement des liens entre ces deux mécanismes.

Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer davantage la coopération parlementaire et à promouvoir la création rapide d’un Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Géorgie. Ils ont également réaffirmé l’importance du respect du droit international et du règlement pacifique des différends, fondé sur les principes fondamentaux du droit international.

À cette occasion, ils se sont mutuellement invités à visiter leurs pays respectifs, dans le but de créer une nouvelle dynamique pour renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux parlements. – VNA

Lê Quang Vinh
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