Vietnam et Kazakhstan renforcent leur coopération parlementaire

Istanbul (VNA) – À l’occasion de sa participation à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul (Turquie), dans l’après-midi du 16 avril (heure locale), le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a eu une rencontre avec le président de la Chambre basse du Kazakhstan, Yerlan Koshanov.



Lors de la rencontre, Tran Thanh Man a félicité le Kazakhstan pour ses réalisations récentes, notamment la révision de sa Constitution. Il a affirmé que le Vietnam considère toujours le Kazakhstan comme un partenaire important en Asie centrale et a salué le rôle et la position croissants du pays sur la scène internationale.



Le président de l’Assemblée nationale a souligné que les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays reposent sur la confiance et le respect mutuels et continuent de se consolider et de se développer positivement, notamment avec l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique à l’occasion de la visite d’État au Kazakhstan du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en mai 2025.



Concernant la coopération parlementaire, Tran Thanh Man a proposé de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, entre groupes de jeunes parlementaires et femmes parlementaires, ainsi qu’entre commissions, et de partager les expériences en matière de supervision, de législation et de prise de décisions sur les grandes questions nationales. Il a également appelé à intensifier les contacts, consultations et la coordination étroite dans les forums parlementaires régionaux et internationaux.



Les deux organes législatifs jouent un rôle actif dans l’amélioration du cadre juridique afin de faciliter l’expansion de la coopération entre les entreprises des deux pays. Le Vietnam souhaite par ailleurs élargir la coopération dans les domaines de l’éducation-formation, des sciences et technologies, de la culture et du tourisme, afin de renforcer les échanges entre les peuples et la compréhension mutuelle.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

De son côté, Yerlan Koshanov s’est déclaré heureux de retrouver Tran Thanh Man et l’a félicité pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale du Vietnam de la 16e législature. Il a également transmis les félicitations des dirigeants et du peuple kazakh aux hauts dirigeants du Parti, de l’État et au peuple vietnamiens pour le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et pour avoir défini des orientations importantes de développement, notamment l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé.



Les deux parties ont salué les progrès positifs des relations Vietnam–Kazakhstan ces dernières années, en particulier après les visites et contacts de haut niveau, qui ont contribué à renforcer la confiance politique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le tourisme.



Elles ont convenu de renforcer la coordination en matière de législation et de supervision dans chaque pays afin de créer un cadre juridique favorable et d’assurer la mise en œuvre efficace des engagements conclus lors des visites des dirigeants des deux pays ces dernières années.



Les deux parties ont également convenu de poursuivre leur coordination étroite dans les forums parlementaires multilatéraux, notamment au sein de l’UIP, en valorisant le rôle des parlements dans la promotion du multilatéralisme, du respect du droit international et en contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde.



À cette occasion, le plus haut législateur vietnamien Tran Thanh Man a invité le président de la Chambre basse du Kazakhstan à effectuer une visite officielle au Vietnam à une date appropriée. Yerlan Koshanov a accepté avec plaisir l’invitation et a exprimé le souhait de se rendre prochainement au Vietnam, tout en invitant Tran Thanh Man à visiter le Kazakhstan dans les meilleurs délais. -VNA