Économie

Hanoï : le secteur privé renforcé par la Résolution 68

Grâce à ce nouveau cadre et à l’implication active des entreprises, le secteur privé est appelé à jouer un rôle moteur dans la transformation de la physionomie urbaine de la capitale.

Les produits sidérurgiques de Hoa Phat Group, un groupe privé, répondent à la demande intérieure et sont exportés vers 40 pays et territoires. Photo : VNA
Les produits sidérurgiques de Hoa Phat Group, un groupe privé, répondent à la demande intérieure et sont exportés vers 40 pays et territoires. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Résolution n°68-NQ/TW du 4 mai 2025 du Bureau politique sur le développement de l’économie privée devient un « nouveau souffle » pour la communauté des entreprises à Hanoï, notamment dans les domaines des infrastructures de transport et urbaines, réputés complexes.

Grâce à ce nouveau cadre et à l’implication active des entreprises, le secteur privé est appelé à jouer un rôle moteur dans la transformation de la physionomie urbaine de la capitale.

Dans un contexte de forte pression sur les infrastructures, la mise en œuvre de cette Résolution a ouvert la voie à la participation des groupes privés à l’investissement et à la réalisation de projets concrets.

Ces dernières années, les entreprises privées ne se limitent plus à la construction de logements, mais jouent un rôle moteur dans le développement des grandes infrastructures. Les axes routiers majeurs, les ponts enjambant le fleuve Rouge et les infrastructures structurantes portent clairement l’empreinte du secteur privé.

À titre d’exemple, Sun Group a contribué à la construction de l’Opéra de Hanoï et à l’aménagement des berges de la rivière To Lich, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants.

Parallèlement, Sun Group accélère la construction du pont Tran Hung Dao, l’un des projets de transport clés de la capitale. Selon un responsable du projet, 14 équipes de chantier sont mobilisées simultanément sur les sites déjà libérés.

De même, la construction du pont Tu Lien, avec la participation d’une société membre de Vingroup au sein du consortium, progresse rapidement. Le groupement vise l’achèvement de la travée principale d’ici le 30 juin 2026 et une mise en service à l’occasion du 2 septembre 2026.

De son côté, Sunshine Group investit dans la construction de logements, avec le lancement simultané de trois projets à Hanoï début mars 2026.

Ces grands projets d’infrastructures de transport et urbaines illustrent le rôle croissant d’entreprises telles que Vingroup, Sun Group et Sunshine Group dans le développement socio-économique de la capitale et du pays.

Selon des experts, la Résolution 68 marque une étape importante en affirmant le secteur privé comme un moteur clé de l’économie nationale. Cette approche traduit une percée dans la vision et la perception du Parti, plaçant les entrepreneurs et les entreprises privées au cœur de la stratégie de développement national.

La Résolution 68, outre l’évolution des perceptions sur le rôle du secteur privé, garantit le droit à un accès équitable aux ressources du pays, considère les entreprises comme des partenaires et promeut le passage d’un contrôle préalable à un contrôle a posteriori.

Selon des représentants d’entreprises, les projets d’infrastructures témoignent des premiers résultats positifs de la mise en œuvre de la Résolution à Hanoï.

Toutefois, pour assurer un développement durable, la capitale doit poursuivre les réformes, notamment en matière de libération des terrains et d’attraction des investissements. Dans ces conditions, le secteur privé pourra contribuer davantage à faire de Hanoï une métropole moderne et agréable à vivre.

La Résolution 68 ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les entreprises privées, en particulier dans les infrastructures. Sa mise en œuvre efficace devrait permettre de développer des infrastructures modernes et de soutenir une croissance rapide et durable de la capitale et du pays. -VNA

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