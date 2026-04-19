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Bac Hoa, une escale authentique au cœur des montagnes de Nung Son

Le village de Bac Hoa dans la commune de Tan Son,  province de Bac Ninh, séduit par ses paysages pittoresques, où les maisons traditionnelles en terre battue, coiffées de tuiles yin-yang, semblent défier le temps, tandis que résonnent dans la montagne les chants "sloong hao", emblématiques de l’ethnie Nung.

17 maisons anciennes au cœur du village de Bac Hoa, province de Bac Ninh. Photo: VNA
17 maisons anciennes au cœur du village de Bac Hoa, province de Bac Ninh. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - Nichée au cœur de la commune de Tan Son, dans la province de Bac Ninh, le village de Bac Hoa s’impose comme une nouvelle destination particulièrement attrayante pour les visiteurs.

Le site séduit par ses paysages pittoresques, où les maisons traditionnelles en terre battue, coiffées de tuiles yin-yang, semblent défier le temps, tandis que résonnent dans la montagne les chants "sloong hao", emblématiques de l’ethnie Nung.

Au printemps, le village se transforme en un véritable tableau vivant, où les champs de chrysanthèmes jaunes éclatants s'étendent à perte de vue dans la vallée, parsemés des teintes délicates des fleurs de pêchers et de la blancheur immaculée des pruniers.

Depuis Hanoï, il faut parcourir une centaine de kilomètres par l’autoroute Hanoï - Lang Son, puis emprunter la route nationale 279 avant de traverser une vingtaine de kilomètres de vallées verdoyantes. Le trajet lui-même constitue une expérience, offrant des panoramas où le vert des collines se mêle à l’azur du ciel, le long de routes sinueuses bordées de rizières.

À l'aube, les nuages flottant sur les sommets environnants confèrent à Bac Hoa une atmosphère mystique et poétique, révélant progressivement la beauté rustique d'un village où les habitants perpétuent le port des costumes traditionnels et leurs activités quotidiennes. L'attrait de Bac Hoa réside non seulement dans ses paysages, mais aussi dans la douceur de vivre de ses résidents, dont l'hospitalité est devenue une marque de fabrique.

Dans les foyers, comme celui de Luong Thi Lan, les traditions perdurent autour du feu de bois. Chaque soir, le chant "sloong hao" rassemble les habitants, tout en se modernisant grâce aux échanges avec des passionnés d’autres provinces.

Face à cet engouement, l'économie locale s'adapte progressivement aux exigences du tourisme communautaire. Ma Thi Sa, une habitante du village, explique qu'après le Nouvel An lunaire jusqu’au troisième mois de la première année lunaire, elle aménage désormais des espaces pour accueillir les visiteurs et leur proposer des spécialités culinaires locales. Elle a également investi dans la confection de costumes traditionnels destinés à la location et à la vente, transformant ainsi la promotion de sa culture en une source de fierté et de revenus. Son espoir, partagé par de nombreux villageois, est de voir Bac Hoa se structurer de manière professionnelle pour devenir une destination touristique attrayante dans la région.

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Le village compte près de 160 foyers, dont 17 ont conservé l’architecture originelle de leurs maisons en terre battue. Photo: VNA

Le village compte près de 160 foyers, dont 17 ont conservé l’architecture originelle de leurs maisons en terre battue. Outre ce patrimoine bâti, les visiteurs peuvent découvrir la culture Nung à travers le tissage de l’indigo et la dégustation de spécialités locales, telles que riz gluant multicolore, gâteaux traditionnels et confiseries.

Selon Vi Van An, président du Comité populaire de la commune de Tan Son, Bac Hoa dispose d’un fort potentiel grâce à ses maisons anciennes et à l'identité culturelle de l'ethnie Nung. La commune développe un tourisme communautaire lié à la préservation, afin de maintenir les traditions tout en générant des revenus, avec des actions de formation et d’aménagement paysager pour attirer les visiteurs.

Chaque année, du 10 au 12 du premier mois lunaire, le Comité populaire de la commune organise le festival de chant Sloong hao et le marché printanier de montagne de Tan Son, dans une démarche structurée et liée au développement du tourisme communautaire. L’événement propose de nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives traditionnelles, ainsi que la promotion des produits locaux.

Toutefois, la concrétisation du développement du tourisme communautaire se heurte encore à plusieurs difficultés, notamment la relocalisation de certains ménages pour préserver l’intégrité du village ancien, ainsi que l’investissement dans les infrastructures et l’aménagement des espaces. Le développement de Bac Hoa nécessite également l’implication des autorités et des entreprises afin de l’intégrer dans des circuits touristiques régionaux, ce qui permettrait d’accroître la fréquentation et d’assurer des débouchés durables aux produits locaux. -VNA

#village de Bac Hoa #sloong hao #ethnie Nung #Bac Ninh
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