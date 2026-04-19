Le basket-ball et la poignée de main des “grands”

Hanoï (VNA) - Le tournoi professionnel de basket-ball du Vietnam entame sa 11e saison avec l’ambition d’ouvrir un nouveau chapitre. Derrière un plateau inchangé de six clubs, il change d’échelle : alliances stratégiques avec de grandes marques, production modernisée et vision affirmée.

La cérémonie de lancement de l’édition 2026 de l’Association vietnamienne de basket-ball (Vietnam Basketball Association - VBA) a dévoilé, le 31 mars dernier, un véritable écosystème mêlant sport, divertissement, commerce et communauté, avec cette discipline comme point nodal de cette dynamique.

L’an dernier, à l’occasion de son dixième anniversaire, la VBA avait annoncé l’ouverture d’un nouveau cycle de “réinvention”. L’édition 2026 porte le message : Là où les talents s’élèvent au rang de légende - Inspirer une nouvelle génération.

Miser sur la nouvelle génération

Le tournoi conserve son format 5 contre 5, avec matches aller-retour à domicile et à l’extérieur. Parallèlement, la série de sélection des joueurs, la Draft Combine Series 2026, est organisée à une échelle inédite, avec notamment des phases de scouting dans les universités de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, un camp d’entraînement intensif, des épreuves individuelles et un tournoi 3x3. Une véritable porte d’entrée pour la nouvelle génération et un vivier durable pour l’avenir.

Le point d’orgue de cette saison réside dans le partenariat stratégique global entre la VBA et FPT Play. Ce dernier, principal détenteur de droits sportifs au Vietnam, assurera la production et la diffusion de l’intégralité des matches pendant cinq saisons consécutives, de 2026 à 2030. Aux côtés de FPT Play, d’autres poids lourds ont rejoint l’aventure : la banque MSB, Grab, Nike…

Dans l’économie du sport, le nombre de sponsors reflète la visibilité ; l’identité des partenaires stratégiques mesure la crédibilité. L’entrée de la VBA dans sa deuxième décennie avec le soutien de marques majeures ne relève pas seulement d’un apport financier. C’est une validation attendue d’un modèle d’organisation structuré et professionnel.

Le basket-ball vietnamien accélère sa transformation. Photo : VNA

D’où vient alors la vitalité de la VBA, quoi que le nombre d’équipes n’augmente pas ? La réponse tient à la volonté de transformation du basket-ball vietnamien et à la vision de long terme de ses dirigeants. Derrière ces poignées de main prestigieuses se dessine une conception du sport urbain : un basket-ball adapté à une population jeune, à un mode de vie dynamique et à une économie en pleine croissance.

Ces éléments sont visibles, mais toutes les organisations ne passent pas des idées aux actes. Là réside la différence : transformer des concepts discutés en séminaire en projets concrets, soutenus par des infrastructures et des partenariats solides.

C’est là le défi majeur de l’économie sportive : bâtir des fondations et porter une vision. En termes simples, il faut savoir “packager” un produit et accepter le temps nécessaire pour lui donner sa pleine valeur. Pour comprendre la longévité de la VBA après plus d’une décennie, il faut observer son évolution interne. D’un mouvement sportif fragmenté et amateur, le basket-ball vietnamien a été structuré par la VBA en un véritable produit de divertissement premium.

Jeter les fondations solides

Plutôt que de laisser des plans ambitieux dormir sur la table des conférences, les dirigeants ont privilégié l’action concrète : mise en place d’un système de formation locale (Homegrown), normalisation des infrastructures, intégration des technologies dans la communication et la gestion des données des joueurs.

Pas de révolution du jour au lendemain, mais la construction patiente d’une “plateforme de connexion” où joueurs, supporters et entreprises trouvent un terrain d’entente. En substance, la VBA s’est forgé son propre écosystème. Sur cette trajectoire, succès ou revers, la ligue demeure moins dépendante des contraintes structurelles qui freinent d’autres disciplines.

Illustration concrète : au-delà de l’amélioration de la production audiovisuelle grâce à FPT Play, la VBA s’inscrit dans la tendance du “shoppertainment”, l’expérience mêlant achat et divertissement. Une série de livestreams interactifs exclusifs sur TikTok permet aux fans d’acquérir des produits dérivés officiels, maillots, accessoires et collections limitées.

À l’heure où le sport vietnamien cherche des modèles économiques durables, la VBA semble emprunter la bonne voie : ne pas courir après la quantité, mais consolider la qualité de son écosystème ; ne pas se limiter à organiser un championnat, mais contribuer à l’édification d’une véritable industrie sportive.

Les poignées de main des “grands” peuvent sembler relever des coulisses du management sportif. Elles sont surtout le fruit d’une vision stratégique concrétisée par des actions méthodiques, cohérentes et persévérantes. -CVN/VNA