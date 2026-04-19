Modernisation du système éducatif : qualité renforcée, talents attirés

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Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030
Au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général To Lam a signé la Conclusion n° 18-KL/TW du 2 avril 2026, issue du 2e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, portant sur le plan de développement socio-économique, les finances nationales, la gestion de la dette publique ainsi que les investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030, en lien avec l’objectif de croissance à deux chiffres.
Lancement des travaux de la première ligne ferroviaire à grande vitesse interrégionale au Vietnam
Le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté, ce dimanche 12 avril, à la cérémonie de lancement des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à la province de Quang Ninh (Nord), première infrastructure de ce type à vocation interrégionale au Vietnam.
Hausse de 57,8 % du nombre d'entreprises nouvellement créées au premier trimestre 2026
Au cours des trois premiers mois de l’année, le pays a enregistré plus de 57 400 entreprises nouvellement créées, soit une hausse de 57,8 % par rapport à la même période de l’année précédente.
L'indice des prix à la consommation en hausse de 3,51% au premier trimestre
L’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 1,23 % en mars par rapport au mois précédent. Cette évolution porte la hausse moyenne de l’IPC à 3,51 % sur les trois premiers mois de l’année, selon le rapport publié le 4 avril par l’Office national des statistiques.
Le PIB est augmenté en hausse de 7.83 % au premier trimestre 2026
Au premier trimestre 2026, le PIB du Vietnam a progressé de 7,83 % en glissement annuel, un niveau supérieur à celui de la même période de 2025 (7,07 %), traduisant une reprise solide et une accélération de l’activité dans un contexte mondial instable.
La structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2026-2031
La structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2026-2031comprend 14 ministères et 3 organes au niveau ministériel, approuvée le 7 avril 2026, lors de la première session de la 16e Assemblée nationale.
Membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031
L’Assemblée nationale a adopté le 8 avril une résolution approuvant la nomination de 17 ministres et autres membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031.
En 2025, le Vietnam comptait plus de 14,97 millions d'hectares de forêts
Selon la décision n°1106/QĐ-BNNMT du 31 mars 2026 du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, annonçant l’état des forêts à l’échelle nationale en 2025, la superficie forestière totale (y compris les zones ne répondant pas encore aux critères de calcul du taux de couverture) s’élève à 14.971.553 hectares. Parmi celle-ci, les forêts naturelles couvrent 10.079.366 hectares, tandis que les forêts plantées représentent 4.892.187 hectares. Le taux de couverture forestière à l’échelle nationale atteint 42,03 %.
Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir
Avec l’essor rapide des technologies, l’année 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) par les cybercriminels. Ceux-ci recourront de plus en plus aux deepfakes, aux clonages vocaux et aux personnages virtuels pour usurper des identités de manière toujours plus sophistiquée, notamment à travers de fausses vidéos, en se faisant passer pour des fonctionnaires, des proches ou d’autres personnes de confiance. Dès lors, la lutte contre la cybercriminalité ne repose pas seulement sur la vérification des informations, mais exige également la mise en place de procédures d’authentification rigoureuses.
Mesures urgentes pour surmonter les lacunes et les limitations actuelles en matière de lutte contre la pêche INN
Le 27 mars 2026, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, chef du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé la 33e réunion consacrée aux mesures urgentes visant à remédier aux insuffisances relevées par la Commission européenne (CE).
Hanoï : les caméras IA détectent plus de 19 300 infractions routières en trois mois d'activité
Depuis le 13 décembre 2025, près de 2000 caméras dotés de l'intelligence articificelle (IA) à Hanoï ont détecté plus de 19.300 infractions routières. 100% de ces cas ont été enregistré et ont fait l'objet d'un dossier et d'une notification.
Objectifs spécifiques de développement de la capitale Hanoï
Le 17 mars 2026, le secrétaire général To Lam a signé et promulgué la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique relative à la « Construction et au développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère ». Cette Résolution fixe des objectifs précis pour chaque étape. Concrètement, pour la période 2026-2030, le taux de croissance annuel moyen du PIB régional est supérieur à 11 % ; d’ici 2030, le PIB régional atteindra plus de 113 milliards de dollars américains et le revenu par habitant au moins 12 000 dollars américains.
Cinq orientations pour le développement futur de la capitale
Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a récemment signé la Résolution n°02-NQ/TW du Politburo sur la construction et le développement de Hanoï dans la nouvelle ère, définissant les orientations stratégiques à long terme et les objectifs de développement de la capitale.
Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur
Parmi les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 figurent le Dr Pham Anh Tuân de l’Institut royal de technologie KTH en Suède, classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, et la Dr Dang Thi Lê Hang de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, reconnue pour ses travaux sur les biomatériaux.
Le parc national de Xuan Thuy reconnu parc du patrimoine de l'ASEAN
Le parc national de Xuan Thuy, situé dans la province de Ninh Binh (Nord), a reçu le titre de parc du patrimoine de l’ASEAN le 22 mars, marquant une étape importante dans les efforts du Vietnam pour conserver la biodiversité et protéger les écosystèmes de zones humides essentiels.
Deux premiers mois : Les IDE réalisés augmentent de 8,8%
Grâce à ce projet, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au cours des deux premiers mois de 2026 ont dépassé les 6 milliards de dollars. Bien qu’en baisse de 12,6 % en glissement annuel, ce résultat reste positif dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes des politiques commerciales internationales.
Nombre d'entrperises créées en hausse de 70,7% en deux mois
Près de 35 500 entreprises ont été créées au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2026, soit une hausse de 70,7% en glissement annuel, selon l'Office nationale des statistiques
Les deux premiers mois de 2026 : le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam en hausse de 18,1 %
Pendant les deux premiers mois de 2026, le Vietnam a enregistré près de 4,7 millions d’arrivées internationales, soit une hausse de 18,1 % en glissement annuel.
Le gouvernement déploie des mesures urgentes pour garantir la sécurité énergétique face aux tensions au Moyen-Orient
Compte tenu de l’évolution complexe du conflit militaire au Moyen-Orient qui débutera le 28 février 2026, le gouvernement met en œuvre des mesures urgentes pour garantir la sécurité énergétique.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 540,2 millions de dollars en deux mois
Au cours des deux premiers mois de 2026, les investissements vietnamiens à l’étranger ont totalisé 540,2 millions de dollars, soit 2,3 fois plus qu’à la même période de l’an dernier.