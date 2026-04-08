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Membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031

L’Assemblée nationale a adopté le 8 avril une résolution approuvant la nomination de 17 ministres et autres membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031.

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