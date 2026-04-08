Politique

Des visites pour consolider les relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a accordé une interview sur la signification, les objectifs et l’importance des visites officielles au Laos et au Cambodge de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong. Photo : VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l’approche des visites officielles au Laos et au Cambodge de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a accordé une interview sur la signification, les objectifs et l’importance de ce déplacement.

Dans le cadre du programme des activités extérieures 2026 des principaux dirigeants vietnamiens et à l’invitation de Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), ainsi que de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et chef de la permanence du Comité central de ce parti, Tran Cam Tu effectuera une visite officielle au Laos le 9 avril 2026 et au Cambodge le 10 avril 2026.

Ces visites s’inscrivent notamment dans le prolongement des visites très réussies du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, au Laos et au Cambodge en février 2026, illustrant ainsi la continuité et la cohérence dans la mise en œuvre de la ligne diplomatique du Parti.

Ces visites revêtent ainsi une importance particulière. Elles visent d’abord à réaffirmer de manière constante la priorité accordée par le Vietnam à ses relations avec le Laos et le Cambodge. Elles entendent ensuite consolider la confiance politique entre les trois Partis et les trois États. Elles doivent également permettre de faire le point sur la mise en œuvre des engagements et accords de haut niveau, afin de continuer à faire progresser les relations Vietnam-Laos et Vietnam-Cambodge vers une nouvelle phase de développement plus efficace, plus substantielle et plus fiable. Elles ont en outre pour objet de mieux faire connaître aux peuples, en particulier aux jeunes générations, les liens de solidarité, d’amitié et d’attachement entre le Vietnam et le Laos, ainsi qu’entre le Vietnam et le Cambodge

Dans le cadre de ces visites, Tran Cam Tu aura des rencontres avec les hauts dirigeants lao et cambodgiens sur les grandes orientations destinées à promouvoir la coopération globale, en mettant l’accent sur l’application effective des accords déjà conclus.

Ces derniers temps, les relations entre le Vietnam et le Laos, ainsi qu’entre le Vietnam et le Cambodge, ont continué à se développer de manière positive et globale, avec des résultats tangibles dans tous les domaines.

S’agissant du Laos, les relations politiques continuent de constituer un socle solide. Sur le plan économique, la coopération a connu une forte dynamique. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 3 milliards de dollars, en hausse de près de 33 % par rapport à 2024. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Laos et figure parmi ses principaux investisseurs, avec 274 projets représentant un capital total de près de 6 milliards de dollars. La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier clé. Parallèlement, l’éducation, la culture, la santé et l’agriculture s’avèrent, elles aussi, efficaces.

Concernant le Cambodge, les relations bilatérales ont enregistré des avancées importantes. Sur le plan économique, le Vietnam est le troisième partenaire commercial du Cambodge dans le monde et son premier au sein de l’ASEAN. En 2025, le commerce bilatéral a dépassé 11,3 milliards de dollars, en hausse de près de 12 % sur un an. Le Vietnam compte actuellement 229 projets d’investissement au Cambodge, pour un capital total de près de 3 milliards de dollars. La coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays continue d’être renforcée et joue un rôle important dans le maintien de la stabilité dans les zones frontalières.

Dans l’ensemble, les relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge reposent aujourd’hui sur trois piliers principaux : une forte confiance politique, une coopération économique de plus en plus approfondie et des échanges entre les peuples toujours plus étroits.

Les visites de Tran Cam Tu sont attendues pour impulser de nouvelles évolutions concrètes dans plusieurs domaines : Premièrement, promouvoir la mise en œuvre des engagements de haut niveau, en garantissant la continuité et l’efficacité des mécanismes de coopération. Deuxièmement, renforcer la connectivité économique, notamment dans les infrastructures de transport, l’énergie et la transformation numérique. Troisièmement, élargir la coopération en matière d’éducation et de formation, ainsi que le développement de ressources humaines de haute qualité, facteur clé du développement durable. Quatrièmement, intensifier les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations, afin de consolider la base sociale des relations à long terme.

Il est possible d’affirmer que ces visites revêtent non seulement une portée diplomatique, mais constitue aussi un jalon important contribuant à définir de nouvelles orientations pour les relations entre le Vietnam et le Laos, ainsi qu’entre le Vietnam et le Cambodge, dans la période à venir, a conclu le vice-ministre Nguyen Manh Cuong. -VNA

#Laos #Cambodge #Tran Cam Tu #membre du Bureau politique #permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Cambodge Laos
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Édification du Parti

Sur le même sujet

Voir plus

Tran Duc Thang, nouveau secrétaire du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï se dote d’un nouveau secrétaire du Comité du Parti

Selon la décision du Bureau politique relative au travail des cadres annoncée le 8 avril, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et ministre de l’Agriculture et de l’Environnement pour le mandat 2021-2026, cesse ses fonctions au sein du Comité du Parti du gouvernement pour rejoindre le Comité du Parti de Hanoï et exercer la fonction de secrétaire de cette organisation pour le mandat 2025-2030.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (milieu), remet des décisions à Nguyen Duy Ngoc (gauche) et à Nguyen Hai Ninh (droite). Photo: VNA

Remise des décisions de nomination du chef de la Commission centrale d'organisation et du chef du Bureau du CC du Parti

Selon les décisions, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, est désigné chef de la Commission d’organisation du Comité central. Nguyen Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et ministre de la Justice pour le mandat 2021-2026, est nommé chef du Bureau du Comité central du Parti. 

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo : VNA

La visite de Tran Cam Tu au Laos contribue à approfondir la confiance politique entre les deux pays

Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a précisé que la visite de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Laos contribuerait d'abord à approfondir la confiance politique, - pilier fondamental de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux nations. 

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV). Photo: VNA

Message de félicitations adressé au PPRL à l’occasion du Nouvel An Bunpimay

À l’occasion du Nouvel An traditionnel Bunpimay, la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a adressé un message de félicitations à son homologue lao, réaffirmant la volonté de renforcer la coopération et de consolider la relation d’amitié traditionnelle et de cohésion stratégique entre les deux pays.

Article publié sur la page TV Brics. Photo: VNA

La presse sud-américaine salue le renforcement de l’appareil dirigeant du Vietnam

Le quotidien argentin Infobae a notamment rapporté l’élection du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, au poste de président de la République, approuvée à l’unanimité. Selon le journal, cet événement marque une réorganisation majeure de l’appareil dirigeant au plus haut niveau, renforçant le rôle central du chef du Parti dans le système politique afin de poursuivre les objectifs de développement national.