Politique

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu effectuera des visites officielles au Laos et au Cambodge

Tran Cam Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, effectuera des visites officielles au Laos et au Cambodge les 9 et 10 avril prochains.

Tran Cam Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Tran Cam Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, à la tête d'une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Laos le 9 avril, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 6 avril.

Cette visite aura lieu à l’invitation de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

À l’invitation de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Comité permanent du Comité central du PPC, Tran Cam Tu effectuera une visite officielle au Cambodge le 10 avril. -VNA

#Tran Cam Tu #visites officielles #Laos #Cambodge
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