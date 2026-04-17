Médias chinois : le Vietnam, priorité de la diplomatie de voisinage de la Chine

Pékin (VNA) – Quelles que soient les évolutions de la situation internationale, la Chine considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage, a écrit le Quotidien du Peuple, organe du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), le 17 avril, dans son éditorial intitulé « Accélérer la construction d'une communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam sur la voie du développement rapide ».

L’article a indiqué que, le 15 avril, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping s’est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam To Lam à l’occasion de la visite d’État de ce dernieren Chine. Les deux parties ont échangé de manière approfondie sur des questions stratégiques d’intérêt commun et sont parvenues à d’importants nouveaux consensus, contribuant à accélérer la construction de la communauté d’avenir partagé entre les deux pays.

La Chine et le Vietnam, deux pays socialistes voisins, entretiennent une relation de coopération stratégique étroite, marquée par une forte confiance politique et une amitié fraternelle. La direction du Parti communiste du Vietnam constitue un fondement essentiel et un avantage majeur pour les deux systèmes, dont la préservation est un intérêt stratégique commun.

L’article a également souligné le rôle clé de la jeunesse dans le développement et la transmission des idéaux des deux pays. À l’occasion de cette visite, les deux dirigeants ont rencontré des jeunes participant au programme d’échanges éducatifs « Voyage d'études rouge ». Cette initiative, précisait l'article, illustrait l'importance que les deux parties accordent aux jeunes générations pour perpétuer les traditions révolutionnaires et contribuer à la construction d'une communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam ayant une importance stratégique.

La Chine et le Vietnam œuvrent conjointement à la modernisation afin d'offrir un plus grand bien-être à leurs peuples, concluait l'article.

Lors de sa visite, le secrétaire général du Parti, président de la To Lam a pu découvrir le réseau ferroviaire à grande vitesse chinois et constater par lui-même la qualité du développement du pays. Depuis plus de vingt ans, la Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et le quatrième au niveau mondial. Les deux pays ont tissé des liens économiques étroits et partagent de nombreux intérêts. Au cours de ce voyage, ils ont signé plusieurs accords de coopération portant sur l'économie, les chaînes d'approvisionnement, les douanes, la science et la technologie, la protection sociale et le développement des ressources humaines.

Dans un contexte international marqué par des mutations profondes, la coopération sino-vietnamienne contribue à la stabilité et au développement régional et mondial. Face à la montée du protectionnisme, les deux pays soutiennent un commerce ouvert, s’opposent à l’unilatéralisme et s’engagent à préserver un système commercial mondial libre et des chaînes d’approvisionnement stables.

L’éditorial a conclu que, quelles que soient les évolutions internationales, la Chine continuera de considérer le Vietnam comme une priorité diplomatique, et se dit prête à approfondir davantage la coopération stratégique globale de haute qualité, afin de construire une communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam à un niveau plus élevé. -VNA