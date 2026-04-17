Politique

UIP-152 : entrevue entre le président de l’AN du Vietnam et le président du Parlement de Turquie

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, le 17 avril au matin (heure locale), dans le cadre de sa participation à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-152).

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, (gauche) et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, (gauche) et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus. Photo : VNA


Istanbul, 17 avril (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, le 17 avril au matin (heure locale), dans le cadre de sa participation à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-152) et d'activités bilatérales à Istanbul.

Tran Thanh Man a exprimé son admiration pour l'identité culturelle de la Turquie et l'hospitalité de son peuple, tout en saluant le rôle et la position croissants de ce pays européen au sein des instances multilatérales et dans les efforts de médiation régionale. Il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance au renforcement de ses liens avec la Turquie.

Il a transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et du Premier ministre, Lê Minh Hung, au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, au président du Parlement, Numan Kurtulmus, et aux autres dirigeants turcs.

De son côté, Numan Kurtulmus a félicité les dirigeants vietnamiens pour leur récente élection à des postes clés, affirmant que le Vietnam est un partenaire important de la Turquie en Asie du Sud-Est. Il a exprimé son souhait de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et a remercié le président Man de sa présence à la 152e session de l'UIP, saluant la contribution active et responsable du Vietnam aux questions internationales lors de cet événement.

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Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (à gauche), remet un livre sur les 80 ans de l'Assemblée nationale vietnamienne au président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, lors de leur rencontre à Istanbul le 17 avril. (Photo : VNA)



Souligner la coopération économique comme un point fort des relations bilatérales, le président Tran Thanh Man a fait part des résultats positifs de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan et d'un forum d'affaires Vietnam-Turquie. Il a proposé que les deux parties ouvrent davantage leurs marchés et envisagent la signature rapide d'un accord de libre-échange (ALE) durable et équilibré, facilitant l'accès au marché pour les principaux produits d'exportation de chaque pays tout en réduisant les barrières commerciales.

Approuvant ces propositions, le président du Parlement, Numan Kurtulmus, a suggéré d'élargir la coopération dans les domaines d'excellence et de potentiel communs, tels que l'industrie de la défense, la logistique et les liaisons aériennes et maritimes.

Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer la coopération parlementaire en favorisant les échanges de délégations à tous les niveaux, un engagement plus étroit entre les groupes parlementaires amis et le partage d'expériences législatives et de contrôle afin de créer un cadre juridique favorable à la collaboration bilatérale, approfondissant ainsi l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Turquie.

Ils se sont également engagés à coordonner étroitement leurs actions au sein des instances parlementaires et autres forums et organisations multilatérales, à intensifier leurs échanges de vues et à soutenir leurs candidatures respectives, notamment auprès des Nations Unies et des organisations apparentées.

Le président de l’AN Tran ThanhMan a profité de cette occasion pour inviter le président du Parlement, Numan Kurtulmus, à se rendre au Vietnam prochainement. Le dirigeant turc a accepté l'invitation avec plaisir, indiquant qu'il organiserait cette visite en temps voulu. - VNA

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#président de l’AN du Vietnam #président du Parlement de Turquie
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