Politique

Le président de l’Assemblée nationale achève avec succès sa mission en Turquie

Cette mission a été un succès, contribuant à renforcer l’image du Vietnam comme partenaire actif et responsable dans la coopération parlementaire et le multilatéralisme, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les relations Vietnam–Turquie.

Dans la soirée du 18 avril, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, son épouse Nguyen Thi Thanh Nga avant de quitter Istanbul. Photo : VNA
Dans la soirée du 18 avril, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, son épouse Nguyen Thi Thanh Nga avant de quitter Istanbul. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 18 avril, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, son épouse Nguyen Thi Thanh Nga et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant sont rentrés à Hanoï, achevant avec succès leur mission en Turquie, marquée par la participation à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) et des activités bilatérales.

Dans le cadre de ce déplacement, Tran Thanh Man a assisté à la cérémonie d’ouverture et prononcé un discours important lors du débat général de l’UIP-152. Il a avancé plusieurs propositions pour renforcer la coopération entre les parlements, notamment la promotion du dialogue et de la confiance, l’élaboration de cadres juridiques, la supervision de la mise en œuvre des engagements internationaux et la garantie d’une application équitable de la loi.

Réaffirmant la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement du Vietnam, il a souligné que le pays, aux côtés des amis et partenaires, continuera de contribuer de manière active et responsable à la résolution des questions régionales et internationales.

À cette occasion, il a eu de nombreux échanges bilatéraux avec des dirigeants parlementaires, contribuant à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la défense et la sécurité...

À Istanbul, il a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie Numan Kurtulmus. Les deux parties ont estimé que près de 50 ans depuis l’établissement des relations diplomatiques, les relations Vietnam–Turquie avaient atteint un nouveau niveau, nécessitant d’être encore renforcées à la hauteur de leur potentiel.

Les dirigeants ont souligné que l’économie, le commerce et l’investissement constituent des piliers essentiels, visant à porter les échanges bilatéraux à 4 milliards de dollars. Ils ont convenu de renforcer la coopération parlementaire, d’intensifier les échanges de délégations, de partager les expériences législatives et d’élaborer un cadre juridique favorable à la coopération bilatérale.

Durant son séjour, Tran Thanh Man a participé à une table ronde sur la coopération Vietnam–Turquie, rencontré le consul honoraire du Vietnam à Istanbul, ainsi que le personnel de l’ambassade et la communauté vietnamienne.

Grâce à des activités concrètes, cette mission a été un succès, contribuant à renforcer l’image du Vietnam comme partenaire actif et responsable dans la coopération parlementaire et le multilatéralisme, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les relations Vietnam–Turquie. -VNA

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