UIP-152 : le Vietnam renforce sa diplomatie parlementaire

Istanbul (VNA) - À l’occasion de la participation du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et de son épouse à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152), ainsi que de ses activités bilatérales en Turquie du 15 au 17 avril, l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha, a partagé les principaux axes multilatéraux et bilatéraux de cette mission.



Lors de son interview avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), elle a indiqué qu’il s’agit de la première mission officielle à l’étranger de Tran Thanh Man en tant que président de l’Assemblée nationale de la 16e législature, contribuant à la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par le 14e Congrès national du Parti et des orientations en matière d’intégration internationale et de diplomatie multilatérale.



Selon elle, l’UIP-152 est un grand rendez-vous des présidents de parlement dans le monde, offrant au Vietnam l’opportunité de participer à l’élaboration des normes communes, de contribuer au développement du multilatéralisme et de renforcer sa position sur la scène internationale.



Il s’agit d’une mission prioritaire dans la diplomatie parlementaire multilatérale, visant à promouvoir et à défendre les intérêts du Vietnam, tout en échangeant des points de vue avec d’autres pays sur les questions internationales et en exprimant la position du Vietnam sur les enjeux mondiaux, a affirmé Dang Thi Thu Ha.



Sur le plan bilatéral, cette visite contribuera à consolider les relations d’amitié entre le Vietnam et la Turquie ainsi que d’autres pays, à travers des rencontres avec les dirigeants de l’UIP, ceux d’organisations internationales et des parlements de différents pays.



Durant son séjour, le président de l’Assemblée nationale mènera plusieurs activités bilatérales pour renforcer les relations avec la Turquie, notamment une rencontre avec le président du Parlement turc, la présidence d’un dialogue politique sur la coopération bilatérale, ainsi que des échanges avec des organisations économiques, des entreprises et des autorités locales. Il rencontrera également le personnel de l’ambassade et la communauté vietnamienne en Turquie, a indiqué la diplomate.



Établies en 1978, les relations Vietnam–Turquie ont connu des avancées positives, avec une intensification des échanges de délégations et un commerce bilatéral atteignant près de 2,3 milliards de dollars en 2025, a rappelé Dang Thi Thu Ha.



La Turquie dispose actuellement de 49 projets d’investissement au Vietnam, d’un capital total de près de 1,8 milliard de dollars, tandis que le Vietnam figure parmi ses principaux partenaires commerciaux en Asie du Sud-Est.



La coopération dans la défense et l’industrie de la défense s’est également développée, parallèlement aux liens entre les deux peuples.



Les relations entre les deux organes législatifs constituent un pilier important, créant une base juridique et politique solide et à promouvoir la coopération dans divers domaines.



La visite de Tran Thanh Man devrait ouvrir de nouvelles opportunités et donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans les temps à venir, a déclaré l’ambassadrice.



À l’UIP-152, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, participera à la cérémonie d’ouverture et s’exprimera lors du débat général pour présenter les positions du Vietnam sur les questions internationales et promouvoir le rôle des parlements ainsi que la coopération multilatérale…



La délégation vietnamienne prendra part à plusieurs discussions sur la paix, la sécurité, le développement durable et d’autres enjeux mondiaux, et interviendra notamment lors d’une table ronde sur la cybersécurité.



Le Vietnam contribuera également aux projets de résolutions et proposera des orientations pour renforcer la coopération et la solidarité internationales.



À travers cette participation, le Vietnam réaffirmera réaffirmera qu’il est un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale. -VNA