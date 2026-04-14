Les dirigeants vietnamiens félicitent le Laos et le Cambodge à l’occasion de leurs fêtes du Nouvel An traditionnel

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a envoyé des lettres et des corbeilles de fleurs au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, au Roi du Cambodge Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, au président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a fait de même auprès de ses homologues lao Sonexay Siphandone et cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tandis que le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a félicité ses homologues lao Saysomphone Phomvihane et cambodgien Samdech Moha Rotsapheathika Thipadei Khuon Sudary et le président du Sénat cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

De son côté, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu, a envoyé des lettres et des corbeilles de fleurs au permanent du Secrétariat du PPRL, Vilay Lakhamphong, au vice-président du PPC et président du Comité permanent du Comité central du PPC, Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum.

Dans leurs messages adressés aux dirigeants lao, les dirigeants vietnamiens ont souligné avec satisfaction le développement constant des relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération globale entre les deux pays. Ils ont notamment mis en avant l’ajout du contenu de « lien stratégique » en 2025, considéré comme une étape importante définissant une orientation à long terme pour les relations entre les deux Partis et deux pays, créant ainsi une base solide au développement commun pour l’intérêt des deux peuples et pour la paix et la stabilité dans la région.

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec le Laos pour mettre en œuvre les accords de haut niveau dans des domaines clés tels que l'économie, les investissements, les infrastructures et l'éducation. Les dirigeants vietnamiens se sont déclarés convaincus que, sous la direction du PPRL et du leader Thongloun Sisoulith, le Laos continuera à atteindra de nouveaux succès dans la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du PPRL, du 10e plan quinquennal de développement socioéconomique.



Saluant les réalisations importantes dans tous les domaines du Cambodge ces dernières années, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur confiance que, sous le règne sage du roi Norodom Sihamoni et la direction du PPC, le Programme du PPC pour la période 2023-2028 et la première phase de la Stratégie du Pentagone du gouvernement cambodgien seront mises en œuvre avec succès, apportant des avantages concrets au peuple cambodgien.

En ce qui concerne les relations bilatérales, les dirigeants vietnamiens ont estimé que les résultats obtenus lors des visites et contacts de haut niveau, notamment la visite d'État au Cambodge du leader du PCV To Lam et sa coprésidence de la réunion entre les Bureaux politiques du PCV et le Comité permanent du Comité central du PPC, ainsi que la réunion entre les chefs des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos en février 2026, seront activement mis en œuvre, contribuant ainsi à consolider et à approfondir les relations de « bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et à long terme » entre les deux Partis et les deux pays.

À cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé des messages de félicitations au vice-Premier ministre et ministre lao des Affaires étrangères Thongsavan Phomvihane, au chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL, Bounleua Phandanouvong, au vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et chef de la Commission des des relations extérieures du Comité central du PPC, Prak Sokhonn. -VNA