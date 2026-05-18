Un navire de la Marine thaïlandaise en visite d’amitié à Ho Chi Minh-Ville

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 18 mai, le navire militaire HTMS Prachuap Khiri Khan de la Marine royale thaïlandaise a accosté au port international de Nha Rong - Khanh Hoi pour une visite d’amitié à Ho Chi Minh-Ville.



La délégation thaïlandaise, conduite par le contre-amiral Thaveesak Thongnam, commandant adjoint de la première Zone navale de la Marine royale thaïlandaise, mènera plusieurs activités à Ho Chi Minh-Ville du 18 au 23 mai.



Cette visite s’inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (1976-2026).



Durant leur séjour, les responsables et membres d’équipage du HTMS Prachuap Khiri Khan déposeront des fleurs au monument du Président Ho Chi Minh. Ils effectueront également des visites de courtoisie auprès des dirigeants de la ville, du commandement de la Région militaire 7 et du commandement de la Zone navale 2.



Le programme prévoit aussi des échanges culturels et sportifs avec les officiers vietnamiens et la population locale, ainsi que des visites de sites historiques et culturels de la mégapole du Sud.



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L'ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya (troisième à partir de la gauche) assiste à la cérémonie d'accueil du navire. Photo : VNA

À cette occasion, l’ambassade de Thaïlande au Vietnam organise au port de Nha Rong une exposition de costumes traditionnels, des spectacles culturels thaïlandais ainsi qu’une exposition photographique sur le Président Ho Chi Minh, à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890 - 19 mai 2026).



Cette visite vise à renforcer la confiance mutuelle entre les ministères de la Défense des deux pays en général, et entre les deux Marines en particulier. Elle constitue également une activité concrète marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.



Le HTMS Prachuap Khiri Khan est un patrouilleur hauturier (OPV 552) de classe Krabi de la Marine royale thaïlandaise. Équipé de canons et de missiles antinavires Harpoon, il est principalement chargé des missions de surveillance côtière et de protection de la souveraineté maritime. Les principales caractéristiques techniques comprennent une longueur de 90,5 mètres, une largeur maximale de 13,5 mètres et un déplacement à pleine charge de 1.960 tonnes. Le navire présente une conception angulaire moderne ainsi qu’une très bonne capacité de dispersion des ondes radar. -VNA