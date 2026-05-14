Le Vietnam exige que les parties concernées respectent sa souveraineté sur Truong Sa

Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse périodique du ministère vietnamien des Affaires étrangères, tenue l'après-midi du 14 mai, sa porte-parole Pham Thu Hang a répondu aux questions de la presse concernant l'implantation de drapeaux par les Philippines et la Chine sur le récif de Hoai An, appartenant à Truong Sa.



L'accès de toute partie à des entités de Truong Sa sans l'autorisation du Vietnam constitue une violation de la souveraineté vietnamienne selon le droit international, a déclaré la porte-parole, Pham Thu Hang avant de souligner que ces actes vont à l'encontre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ainsi que des efforts déployés par les pays dans le cadre des négociations actuelles sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC).



Le Vietnam exige que les parties concernées respectent sa souveraineté, s'abstiennent de toute action complexifiant la situation, se conforment au droit international, appliquent strictement la DOC et contribuent activement au maintien de la paix et de la stabilité dans la région, a-t-elle insisté.



Lors de cette conférence de presse, s'agissant des risques de transmission interhumaine du virus Hanta, la porte-parole a précisé qu'aucun cas d'infection n'a été détecté au Vietnam à ce jour. Le pays a proactivement renforcé la mise à jour des informations épidémiologiques mondiales et applique rigoureusement les protocoles de quarantaine sanitaire aux frontières. La surveillance a été intensifiée dès les points d'entrée et au sein des établissements de santé, accompagnée de mesures de désinfection pour limiter tout risque d'introduction du virus.



Les autorités vietnamiennes ont également émis des recommandations à l'intention de la population concernant l'hygiène environnementale et les mesures de prévention contre les maladies transmissibles. Actuellement, les services compétents collaborent étroitement avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les organismes concernés pour suivre l'évolution de la situation, évaluer les risques et déployer les réponses adéquates tout en informant promptement le public de toute nouvelle évolution. -VNA

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