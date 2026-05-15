BRICS+ à New Delhi : le Vietnam appelle à une coopération accrue pour le développement durable

​Hanoï (VNA) - La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS+ s'est ouverte le 14 mai à New Delhi, sous la présidence du ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, dont le pays assure la présidence tournante du bloc cette année.

Placée sous le thème «Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et le développement durable», cette réunion a permis d’échanger des points de vue et de définir plusieurs orientations majeures pour jeter les bases de l’autonomie, de l’innovation, de la coopération et du développement durable ; réformer le système multilatéral et la gouvernance mondiale ; répondre aux défis mondiaux et façonner l’espace de développement des pays de l’hémisphère Sud.

Dans son discours d'ouverture, le ministre indien Subrahmanyam Jaishankar a souligné que cette réunion se tenait dans un climat d'incertitude mondiale croissante, exigeant une solidarité accrue entre les économies émergentes. Les discussions ont porté sur la coopération dans les domaines de développement, de l’énergie, de la sécurité alimentaire et énergétique, des chaînes d'approvisionnement et de technologies, et de la croissance inclusive.

Les délégués ont également exprimé leurs vives préoccupations face aux défis mondiaux tels que les conflits géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la sécurité énergétique et les inégalités d’accès au financement climatique, tout en insistant sur le rôle des BRICS dans la promotion d’un commerce durable, le transfert de technologies et la participation à l’élaboration de normes internationales pour la science et la technologie, notamment en matière d’intelligence artificielle (IA).

​La délégation vietnamienne, conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang, a pris une part active aux débats en apportant une vision stratégique sur la résilience économique.

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Intervenant lors de la séance plénière, la vice-ministre vietnamienne a affirmé qu'aucune nation ne peut surmonter seule les chocs extérieurs sans s'appuyer sur une base de résilience solide doublée d'une coopération internationale étroite. Elle a présenté le modèle vietnamien de développement d'une économie indépendante et souveraine, tout en étant profondément intégrée au marché mondial, avant de soumettre quatre axes de coopération majeurs entre les BRICS et leurs partenaires.​

Le Vietnam a tout d'abord proposé de garantie la sécurité énergétique et de renforcer la résilience des chaînes de production de biens essentiels, notamment par un soutien mutuel dans l’approvisionnement énergétique, une coopération renforcée en matière d’énergie renouvelable et de transition énergétique, ainsi qu’un mécanisme d’assistance mutuel face aux chocs extérieurs.

Sur le plan logistique, Hanoï a insisté sur l'importance de moderniser les infrastructures de connectivité intercontinentale et de garantir la liberté ainsi que la sécurité de la navigation maritime et aérienne, conformément au droit international.​

Par ailleurs, la vice-ministre a appelé à coopérer pour assurer la fluidité des échanges commerciaux et des investissements, et promouvoir la coopération scientifique et technologique ainsi que la transformation numérique, en insistant sur la nécessité de promouvoir un système commercial multilatéral équitable, inclusif et fondé sur des règles, et en encourageant les mécanismes de coopération, le transfert de technologies, la recherche, le développement et l'application de nouvelles technologies telles que l'IA, les semi-conducteurs, les biotechnologies et les technologies vertes.

Enfin, le Vietnam a plaidé pour la création d’un nouvel écosystème de développement axé sur l'innovation institutionnelle, la gouvernance axée sur l'humain. Cette approche privilégie le partage d'expériences et des modèles de développement, la coopération sectorielle accrue dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources en eau, de la pharmacie et de la santé publique.

La conférence se poursuit ce 15 mai avec une session consacrée spécifiquement à la réforme de la gouvernance mondiale.

En marge de la réunion, les chefs de délégation, dont les représentants des États membres et des pays partenaires, ont été reçus par le Premier ministre indien Narendra Modi. -VNA

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