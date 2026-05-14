Le Vietnam accueillera le 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN à Hanoï en juin 2026

Hanoï (VNA) – Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) est une initiative lancée par le Vietnam afin de créer un espace d’échanges ouvert, inclusif et tourné vers l’avenir, permettant aux dirigeants, chercheurs et entreprises de débattre des questions stratégiques concernant l’ASEAN et la région.
C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, lors du point de presse régulier, tenu dans l’après-midi du 14 mai, en répondant à une question d’un journaliste sur les préparatifs du Vietnam pour accueillir cet événement.
Le 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN devrait se tenir à la mi-juin à Hanoï sous le thème : « Façonner ensemble un avenir commun : paix, prospérité et approche centrée sur les populations ».
Les discussions du Forum devraient apporter de nouvelles perspectives, initiatives et recommandations politiques pour soutenir la mise en œuvre de la Vision de la Communauté ASEAN 2045, avec pour objectif de construire une ASEAN pacifique, solidaire, prospère, autonome, résiliente, durable et centrée sur les populations. Le Vietnam coopère actuellement activement avec les pays de l’ASEAN et les partenaires afin de préparer cet événement.
Lors du même point de presse, répondant à une question sur les principaux résultats et orientations de coopération issus du 48e Sommet de l’ASEAN récemment tenu à Cebu, aux Philippines, la porte-parole a indiqué que le sommet s’était achevé avec de nombreux résultats concrets, efficaces et opportuns.
Les dirigeants de l’ASEAN sont parvenus à un consensus élevé sur plusieurs mesures globales et inclusives, à court comme à long terme, couvrant les trois piliers de la communauté : politique et sécurité, économie ainsi que culture et société.
Concernant les défis immédiats, les dirigeants ont souligné la nécessité pour l’ASEAN de renforcer son unité, sa résilience et son autonomie stratégique, tout en favorisant l’esprit d’entraide entre les États membres. Ils ont également insisté sur l’importance du renforcement de la coordination intersectorielle, des mécanismes d’alerte précoce et des systèmes de communication d’urgence. Ils ont appelé à garantir la résilience et la sécurité énergétique et alimentaire régionales grâce à l’accélération de la mise en œuvre des accords et plans de coopération dans les domaines du pétrole et du gaz, des interconnexions énergétiques et de la sécurité alimentaire. Ils ont aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération consulaire et d’assurer la sécurité des citoyens de l’ASEAN, notamment les travailleurs migrants dans les zones affectées.
Sur cette base, l’ASEAN a adopté la Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur la réponse à la crise au Moyen-Orient.
Les dirigeants ont également insisté sur la nécessité de maintenir la coopération et de mettre rigoureusement en œuvre les plans établis afin d’atteindre les objectifs à long terme de la Vision de la Communauté ASEAN 2045. Ils ont notamment souligné l’importance de garantir la sécurité, la paix et la stabilité régionales en renforçant l’unité, la confiance politique et les mécanismes dirigés par l’ASEAN, sur la base du respect du droit international et du multilatéralisme. L’ASEAN devra également intensifier la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, mettre en œuvre la nouvelle version modernisée de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA), finaliser les négociations de l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA), exploiter les nouveaux moteurs de croissance, soutenir les PME, renforcer la connectivité des infrastructures, diversifier les marchés et élargir les liens économiques grâce aux accords de libre-échange avec les partenaires.
Par ailleurs, les dirigeants ont souligné que les populations devaient véritablement être au centre de la Communauté ASEAN, avec une priorité accordée aux ressources destinées à la protection sociale et au bien-être, ainsi qu’au renforcement des capacités des citoyens, notamment des jeunes, afin de répondre aux exigences de l’ère numérique et de l’intelligence artificielle.
Pour sa première participation à un sommet de l’ASEAN, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présenté plusieurs propositions et initiatives visant à renforcer l’unité et la résilience de l’ASEAN afin de permettre une réponse collective proactive face à la situation actuelle et aux futurs « chocs ». Les propositions vietnamiennes accordent la priorité absolue au maintien d’un environnement pacifique et stable, condition indispensable pour assurer le développement durable de l’ASEAN et le bien-être des populations de la région. - VNA
Voir plus
Tran Thanh Man travaille avec la Commission de la défense, de la sécurité et des AE de l'AN
Le président de l’AN Tran Thanh Man, a présidé une séance de travail avec le Comité permanent de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères concernant le déploiement des missions majeures pour l’année 2026.
Cultiver sans cesse l'amitié traditionnelle Vietnam - Cambodge
Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et président de la Commission centrale de la Propagande, de l'Éducation et de la Mobilisation des masses du Parti, a tenu une séance de travail le 14 mai dans la province de Siem Reap avec Ean Khun, membre du CC du Parti du peuple cambodgien (PPC) et vice-président permanent du Comité provincial du PPC.
Le Vietnam exige que les parties concernées respectent sa souveraineté sur Truong Sa
La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang a répondu aux questions de la presse concernant l'implantation de drapeaux par les Philippines et la Chine sur le récif de Hoai An, appartenant à Truong Sa lors de la conférence de presse périodique du ministère vietnamien des Affaires étrangères, tenue l'après-midi du 14 mai.
Remise du titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong
Le chef du gouvernement a remis, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le titre de Héros des Forces armées populaires à la Police de Hai Phong pour ses réalisations particulièrement exceptionnelles dans le maintien de la sécurité politique et de l'ordre social entre 2015 et 2025, contribuant ainsi à l'édification du socialisme et à la défense de la Patrie.
Mise en garde des citoyens vietnamiens contre les offres d'emploi frauduleuses en ligne
La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang a répondu aux questions de la presse concernant plusieurs affaires récentes impliquant des ressortissants vietnamiens à l'étranger lors d'une conférence de presse périodique dudit ministère tenue dans l'après-midi du 14 mai à Hanoï.
Hanoï adopte son plan de développement à 100 ans
Conformément à la décision n° 2512/QD-UBND, signée le 13 mai 2026 par le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, le plan directeur couvre l'ensemble du territoire administratif de Hanoï, soit 126 unités administratives de niveau communal (comprenant 51 quartiers et 75 communes).
136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh : La Russie et le rêve d’un Vietnam libre
À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh et du 115e anniversaire de son départ pour chercher une voie de salut national, le Dr Anatoly Sokolov, de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie, revient sur l’influence décisive de la Russie soviétique dans la formation politique et humaniste du leader vietnamien, qui y forgea sa vision d’un Vietnam libre, juste et indépendant.
Le haut dirigeant Tô Lâm préside la première réunion du comité de bilan stratégique du PCV
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé ce jeudi 14 mai à Hanoï la première réunion du Comité de pilotage chargé du bilan du centenaire de la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de transition vers le socialisme.
Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération politique
Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV, a affirmé que le Vietnam continuerait toujours, aux côtés du Cambodge, à consolider et à développer les relations bilatérales, tout en soutenant de manière constante le développement pacifique, stable et prospère du Cambodge.
Défense : le Vietnam invité au salon Eurosatory en France
En recevant le 13 mai à Hanoï l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, le vice-ministre Nguyen Truong Thang a souligné que la coopération en matière de défense, pilier essentiel des relations bilatérales, s'était renforcée de manière substantielle et efficace, notamment dans les échanges de délégations à tous les niveaux, dans l'industrie de défense, la formation et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
Le Vietnam réaffirme sa coopération avec l’ONUDC à Vienne
Le Vietnam attache toujours de l’importance à sa coopération avec l’ONUDC, les deux parties ayant collaboré efficacement dans de nombreuses activités bilatérales et processus multilatéraux liés à la lutte contre la criminalité.
Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération médiatique
La ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, s'est entretenue avec le chef adjoint de la Commission de la propagande et de la formation du PRPL, Vansy Kuamua, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'information, de la communication et du journalisme.
Le Vietnam et la RPDC réaffirment leur volonté de renforcer leur amitié traditionnelle et leur coopération
Le Hoai Trung, envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam, a eu une séance de travail, le 13 mai à Pyongyang avec Kim Song Nam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef du Département international du Parti des travailleurs de Corée (PTC).
Le secteur de l’organisation du Parti accélère sa transformation numérique
La réunion a annoncé la création de ce comité de pilotage, composé de 29 membres et présidé par Nguyen Duy Ngoc. Ce comité est chargé de diriger et de coordonner les efforts de transformation numérique au sein de la Commission de l'organisation et du secteur de l'organisation et du renforcement du Parti, en veillant à leur cohérence avec les réformes en matière de leadership, de conseil, de mise en œuvre et de gouvernance fondée sur les données numériques.
Bâtir ensemble un avenir radieux pour les relations sino-vietnamiennes
L'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei a estimé que la visite d'État en Chine du Secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm, a transmis un signal clair sur la volonté des deux pays d’approfondir leur confiance stratégique et de poursuivre ensemble leur développement.
Le Vietnam promulgue neuf nouvelles lois majeures
Le président vietnamien a promulgué neuf nouvelles lois adoptées par l’Assemblée nationale lors de sa première session de la 16e législature. Ces textes visent à perfectionner le cadre juridique, renforcer la décentralisation, promouvoir la transformation numérique et créer un environnement plus favorable au développement socio-économique, à l’innovation et à l’intégration internationale du pays.
Vers un nouveau comité central sur le perfectionnement des institutions et l’application des lois
Le nouveau comité directeur se concentrera uniquement sur les orientations relatives aux questions stratégiques, aux grands projets et aux contenus devant être soumis au Comité central, au Bureau politique et au Secrétariat, tout en coordonnant la levée des blocages et des problèmes intersectoriels, ainsi qu’en assurant le contrôle, la supervision, le suivi et le traitement des responsabilités politiques conformément à ses compétences.
Le Front de la Patrie va repenser ses campagnes et mouvements pour un impact concret
Le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) va repenser ses campagnes et mouvements pour un impact concret, en s’appuyant principalement sur la responsabilisation des parties prenantes et des résultats tangibles.
Le Vietnam œuvre pour des résultats concrets à la Conférence d’examen du TNP
L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a informé la présidente de l’Assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock, de l’évolution de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires au cours des deux premières semaines.
Le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc reçoit une délégation de haut niveau de Vientiane
Qualifiant les relations Vietnam - Laos de patrimoine commun inestimable et d’importance stratégique à long terme, Pham Gia Tuc a précisé que le gouvernement vietnamien avait élaboré des plans d'action afin de mettre en œuvre les accords de haut niveau entre les deux Partis.