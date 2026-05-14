Le Vietnam accueillera le 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN à Hanoï en juin 2026



Hanoï (VNA) – Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) est une initiative lancée par le Vietnam afin de créer un espace d’échanges ouvert, inclusif et tourné vers l’avenir, permettant aux dirigeants, chercheurs et entreprises de débattre des questions stratégiques concernant l’ASEAN et la région.



C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, lors du point de presse régulier, tenu dans l’après-midi du 14 mai, en répondant à une question d’un journaliste sur les préparatifs du Vietnam pour accueillir cet événement.



Le 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN devrait se tenir à la mi-juin à Hanoï sous le thème : « Façonner ensemble un avenir commun : paix, prospérité et approche centrée sur les populations ».



Les discussions du Forum devraient apporter de nouvelles perspectives, initiatives et recommandations politiques pour soutenir la mise en œuvre de la Vision de la Communauté ASEAN 2045, avec pour objectif de construire une ASEAN pacifique, solidaire, prospère, autonome, résiliente, durable et centrée sur les populations. Le Vietnam coopère actuellement activement avec les pays de l’ASEAN et les partenaires afin de préparer cet événement.



Lors du même point de presse, répondant à une question sur les principaux résultats et orientations de coopération issus du 48e Sommet de l’ASEAN récemment tenu à Cebu, aux Philippines, la porte-parole a indiqué que le sommet s’était achevé avec de nombreux résultats concrets, efficaces et opportuns.



Les dirigeants de l’ASEAN sont parvenus à un consensus élevé sur plusieurs mesures globales et inclusives, à court comme à long terme, couvrant les trois piliers de la communauté : politique et sécurité, économie ainsi que culture et société.



Concernant les défis immédiats, les dirigeants ont souligné la nécessité pour l’ASEAN de renforcer son unité, sa résilience et son autonomie stratégique, tout en favorisant l’esprit d’entraide entre les États membres. Ils ont également insisté sur l’importance du renforcement de la coordination intersectorielle, des mécanismes d’alerte précoce et des systèmes de communication d’urgence. Ils ont appelé à garantir la résilience et la sécurité énergétique et alimentaire régionales grâce à l’accélération de la mise en œuvre des accords et plans de coopération dans les domaines du pétrole et du gaz, des interconnexions énergétiques et de la sécurité alimentaire. Ils ont aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération consulaire et d’assurer la sécurité des citoyens de l’ASEAN, notamment les travailleurs migrants dans les zones affectées.



Sur cette base, l’ASEAN a adopté la Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur la réponse à la crise au Moyen-Orient.



Les dirigeants ont également insisté sur la nécessité de maintenir la coopération et de mettre rigoureusement en œuvre les plans établis afin d’atteindre les objectifs à long terme de la Vision de la Communauté ASEAN 2045. Ils ont notamment souligné l’importance de garantir la sécurité, la paix et la stabilité régionales en renforçant l’unité, la confiance politique et les mécanismes dirigés par l’ASEAN, sur la base du respect du droit international et du multilatéralisme. L’ASEAN devra également intensifier la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, mettre en œuvre la nouvelle version modernisée de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA), finaliser les négociations de l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA), exploiter les nouveaux moteurs de croissance, soutenir les PME, renforcer la connectivité des infrastructures, diversifier les marchés et élargir les liens économiques grâce aux accords de libre-échange avec les partenaires.



Par ailleurs, les dirigeants ont souligné que les populations devaient véritablement être au centre de la Communauté ASEAN, avec une priorité accordée aux ressources destinées à la protection sociale et au bien-être, ainsi qu’au renforcement des capacités des citoyens, notamment des jeunes, afin de répondre aux exigences de l’ère numérique et de l’intelligence artificielle.



Pour sa première participation à un sommet de l’ASEAN, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présenté plusieurs propositions et initiatives visant à renforcer l’unité et la résilience de l’ASEAN afin de permettre une réponse collective proactive face à la situation actuelle et aux futurs « chocs ». Les propositions vietnamiennes accordent la priorité absolue au maintien d’un environnement pacifique et stable, condition indispensable pour assurer le développement durable de l’ASEAN et le bien-être des populations de la région. - VNA

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