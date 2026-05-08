Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le secrétaire général de l’ASEAN

En marge du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn afin de réaffirmer l’engagement du Vietnam en faveur du renforcement de la coopération régionale et de la construction de la Communauté de l’ASEAN.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung s’entretient avec le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung s’entretient avec le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa participation au 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu, aux Philippines, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré, dans l’après-midi du 8 mai, le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn.

​Le chef du gouvernement du Vietnam a salué les contributions importantes du Secrétariat de l’ASEAN et de son secrétaire général dans la promotion de la coopération régionale, la construction de la Communauté de l’ASEAN et le soutien apporté aux organes sectoriels ainsi qu’aux États membres.

​Le Minh Hung a indiqué que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement avec l’objectif de maintenir une croissance élevée et durable, grâce à une mobilisation efficace des ressources sociales, à l’amélioration du cadre institutionnel et à l’accélération de la transformation numérique.

​Il a affirmé que le Vietnam souhaite poursuivre une coopération étroite avec les pays membres et le Secrétariat de l’ASEAN afin de contribuer activement au développement de la région. À cette occasion, il a invité le secrétaire général de l’ASEAN à participer à la troisième édition du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, prévue les 9 et 10 juin prochain à Hanoï.

​De son côté, Kao Kim Hourn a hautement apprécié le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN après plus de trente années d’adhésion, estimant que le pays était devenu l’un des membres clés du bloc régional, affichant le deuxième taux de croissance moyen le plus élevé de la région.

​Il a souligné que les priorités de développement du Vietnam sont en parfaite adéquation avec celles de l’ASEAN et qu’un Vietnam fort et prospère contribuerait de manière importante à la construction de la Communauté régionale.

​Rappelant avoir participé aux Forums sur l’avenir de l’ASEAN en 2024 et 2025, le secrétaire général a estimé que cette plateforme était devenue un cadre essentiel de dialogue entre dirigeants, entreprises et chercheurs pour échanger des idées et proposer des initiatives régionales.

Kao Kim Hourn a enfin déclaré attendre avec intérêt l’édition 2026 du Forum afin de discuter des solutions destinées à renforcer la solidarité, la coopération et le rôle central de l’ASEAN dans un contexte international marqué par de profondes mutations. -VNA

#48e Sommet de l’ASEAN #Le Minh Hung #Vietnam
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