Le Vietnam et le Sri Lanka élèvent leurs relations au niveau de Partenariat global

Hanoï (VNA) - À l’issue de leur entretien et de la cérémonie d’échange de documents de coopération, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake, ont rencontré la presse le 8 mai et annoncé l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat global.

S’exprimant devant les médias, le président Anura Kumara Dissanayake a souligné que la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam témoignait de l’importance accordée par le Vietnam au Sri Lanka, partenaire amical traditionnel en Asie du Sud. Selon lui, cette visite contribue à renforcer l’amitié traditionnelle et à porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur, dans l’intérêt des peuples des deux pays ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le président sri-lankais a indiqué que cette visite constituait une occasion pour les deux parties d’évaluer de manière globale les relations bilatérales au cours des dernières années, tout en définissant des orientations et des mesures concrètes afin de les porter à une nouvelle hauteur.

Anura Kumara Dissanayake s’est déclaré impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction du PCV, le Vietnam poursuivrait son essor vigoureux. Il a également souligné que le Vietnam et le Sri Lanka entretenaient des relations d’amitié traditionnelles de longue date et que le peuple sri-lankais nourrissait un profond respect envers le Président Ho Chi Minh, grand dirigeant du peuple vietnamien et homme de culture éminent.

Le dirigeant sri-lankais a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines présentant un fort potentiel commun, notamment la culture, l’éducation, les affaires religieuses et les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à consolider les relations bilatérales.

Il a en outre indiqué que les deux parties avaient convenu de renforcer leur coopération multilatérale et de se coordonner étroitement sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.

Le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake. Photo: VNA

Il a également remercié le gouvernement vietnamien pour les présents significatifs et pratiques offerts au Sri Lanka.

Pour sa part, le dirigeant To Lam a félicité le président sri-lankais et le gouvernement de coalition pour les acquis importants enregistrés dans le développement socio-économique, permettant au Sri Lanka de restaurer sa trajectoire de croissance et d’améliorer constamment les conditions de vie de la population. Il s’est déclaré convaincu que le Sri Lanka atteindrait prochainement les objectifs fixés.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam. Photo: VNA

Il a hautement apprécié l’amitié solide, la confiance mutuelle et le soutien réciproque bâtis depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 55 ans. Il a estimé que, dans le contexte actuel, le Vietnam et le Sri Lanka disposaient de nombreuses opportunités et d’intérêts communs pour porter leurs relations à une nouvelle hauteur.

Les deux parties ont convenu d’élever les relations Vietnam–Sri Lanka au niveau de Partenariat global, tout en s’engageant à renforcer leur coopération amicale, à établir une confiance politique de haut niveau et à élargir la portée ainsi que l’intensité de leur coopération de manière globale et substantielle dans tous les domaines.

Les deux pays ont également convenu d’approfondir leur coopération politique, de défense et de sécurité sur la base de la confiance, de la compréhension et du respect mutuels, de renforcer les échanges de délégations et contacts de haut niveau sur tous les canaux, ainsi que de maintenir régulièrement les mécanismes de coopération bilatérale.

Les deux parties ont souligné leur volonté de promouvoir une coopération économique, commerciale, d’investissement, agricole, énergétique ainsi que scientifique et technologique plus substantielle et mutuellement bénéfique, avec l’objectif d’atteindre rapidement un volume d’échanges commerciaux d’un milliard de dollars et de s’orienter vers un accord bilatéral sur le commerce et l’investissement dans les temps à venir.

Le dirigeant To Lam a enfin salué l’ouverture prochaine de vols directs entre les deux pays par des compagnies aériennes vietnamiennes, estimant que cela favoriserait le développement de la coopération dans de nombreux domaines. -VNA

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