La ratification de la Convention de Hanoi affirme l’engagement l’intégration du Vietnam

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Hanoi (VNA) – La ratification récente par le Vietnam de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité souligne le ferme engagement politique du Parti et de l’État en faveur de l’intégration internationale, conformément à la résolution n° 59-NQ/TW du Politburo, publiée le 24 janvier 2025, a souligné l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng, lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Cette ratification démontre que le Vietnam non seulement participe, mais contribue activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles de conduite et des mécanismes de gouvernance du cyberespace, ainsi qu’au renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité, a-t-il soutenu.

Elle permet également au Vietnam de renforcer le partage d’informations et la coopération grâce aux mécanismes de la Convention, assurant ainsi sa protection dans le cyberespace, a indiqué l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, qui est également représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne (Autriche).

En tant que participant précoce et actif à la Convention de Hanoi, le Vietnam a l’opportunité de servir de modèle aux pays voisins pour envisager de rejoindre ce cadre, ainsi que de « pont » entre les pays technologiquement avancés et les pays en développement en matière de partage d’expériences, de renforcement des capacités et de transfert de technologies, a-t-il ajouté.

Le 7 avril 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a signé la décision ratifiant la convention. Dix jours plus tard, l’ambassadeur Dô Hung Viet, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, a officiellement déposé l’instrument de ratification du Vietnam auprès du Bureau des affaires juridiques de l’ONU à New York.

Aussitôt, le ministère de la Sécurité publique a entrepris l’élaboration d’un plan national de mise en œuvre visant à intégrer les dispositions de la Convention dans le droit vietnamien. «Il s’agit d’une mission majeure qui requiert la participation de tous les ministères et secteurs concernés », a souligné l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng.

Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères prévoit de promouvoir et de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, et de favoriser la concrétisation d’initiatives telles que la création d’un centre régional de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour la lutte contre la cybercriminalité à Hanoi, ainsi que la coordination avec l’ONUDC afin d’inciter davantage de pays à signer et à ratifier la Convention de Hanoi.

L’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne (Autriche), rencontre Ghada Fathi Waly, secrétaire générale adjointe de l’ONU et directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Photo : VNA

La Convention est le premier instrument juridique international destiné à établir un cadre mondial, harmonisé et juridiquement contraignant pour la prévention, l’enquête et la répression des infractions commises dans le cyberespace.

L’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a également indiqué que le Vietnam s’attachera à promouvoir une coopération internationale concrète en matière de partage de données, d’assistance technique, de formation des ressources humaines et de transfert de technologies.

Le pays renforcera également les liens entre les gouvernements, les centres, les instituts de recherche, les entreprises et les organisations internationales dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données, tout en réaffirmant son rôle actif dans l’élaboration des normes internationales, des standards éthiques et des cadres juridiques relatifs aux technologies.

Des organisations internationales telles qu’INTERPOL et l’ONUDC œuvrent activement pour encourager les pays à adhérer à la Convention. À ce jour, 75 pays ont signé la convention, qui entrera officiellement en vigueur 90 jours après avoir été ratifiée par le 40e signataire.

En juin prochain, le Vietnam devrait collaborer avec l’ONUDC afin de partager son expérience d’adhésion à la Convention avec d’autres pays, en marge de la 35e session de la Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, qui se tiendra à Vienne, en Autriche. – VNA

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